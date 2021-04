Cô giáo trẻ xinh đẹp nổi đình đám trên TikTok, tóm tắt bài Văn chỉ trong 30 giây

Nhận xét đề minh họa môn Văn THPT Quốc gia 2021, cô Thu cho biết đề ở mức cơ bản, phù hợp với mục tiêu dùng để xét tốt nghiệp.

Đối với phần Đọc hiểu, đề yêu cầu học sinh có kỹ năng đọc hiểu một đoạn thơ, 3 câu đầu tiên học sinh sẽ trả lời nhanh và không mấy khó khăn, mức độ của câu hỏi là: nhận biết, thông hiểu.

Sang câu thứ 4, đề yêu cầu học sinh tư duy kỹ hơn bởi mức độ đánh giá năng lực là vận dụng thấp: Nhận xét tình cảm của tác giả đối với miền Trung được thể hiện ở đoạn trích. Ở câu này, học sinh chỉ cần nhận xét ngắn gọn là có thể đạt điểm tối đa.

Phần Nghị luận xã hội 200 chữ yêu cầu: Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Câu hỏi này phù hợp để đánh giá tư duy và lập luận của thí sinh, ngoài ra câu hỏi đánh giá được thái độ, quan điểm, nhận thức của thí sinh trước vấn đề thực tiễn của đời sống. Thí sinh hoàn toàn tự do trong quá trình thể hiện quan điểm, lựa chọn thông tin để đưa vào phần trả lời, tự do sắp xếp các ý, tự do lựa chọn từ ngữ, cách diễn đạt để trình bày câu trả lời. Nói chung, câu hỏi nghị luận xã hội 200 chữ có khả năng khuyến khích người học phát huy tốt năng lực sáng tạo.

Sang phần làm văn, yêu cầu viết được bài văn hoàn chỉnh: Phân tích về hình tượng sông Hương trong trích đoạn, từ đó nhận xét về tính trữ tinh trong bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nội dung giới hạn ở việc phân tích. Yêu cầu đưa ra phù hợp để đánh giá được các bậc nhận thức của học sinh: Nhớ, hiểu, vận dụng, khả năng phân tích… nội dung, nghệ thuật kiến thức tác phẩm văn học, đánh giá được khả năng lập luận của người học.