Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, sau khi ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9 trên địa bàn thành phố Hội An, số người bị ngộ độc thực phẩm được khám cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Hội An, Trung tâm Y tế Hội An, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Phòng khám đa khoa Khang Cường – Hội An; Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, Bệnh viện Gia Đình, Bệnh viện Tâm Trí - Đà Nẵng và các cơ sở y tế khác) là 313 người.

Những bệnh nhân này có đặc điểm chung là mua bánh mì có nhân gồm, pa tê, thịt xíu, xíu mại, rau sống, sốt trứng gà tươi, dưa leo, rau răm, xà lách, đu đủ chua, chả heo tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 do ông Đặng Ngọc Châu làm chủ cơ sở (địa chỉ 02B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam) về nhà ăn, sau ăn từ 5 giờ trở lên, xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, đi cầu lỏng nhiều lần (trên 10 lần), nôn, sốt cao.

Cơ sở bánh mì Phượng ở Hội An đã vi phạm vệ sinh an toàn thực thẩm để xảy ra ngộ độc hơn 300 người. Ảnh; H.B

Qua kết quả kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân từ Viện Pasteur Nha Trang thông báo mẫu thịt heo xíu chế biến ngày 11/9/2023 phát hiện Salmonella spp, kết quả: dương tính/25g; định lượng Salmonella spp: 7,5x102 MPN/g không phù hợp với QCVN 8-3:2012/BYT; mẫu rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo chế biến ngày 12/9/2023 phát hiện Salmonella spp, kết quả: dương tính/25g; định lượng Salmonella spp 7,5x102 MPN/g không phù hợp với QCVN 8-3:2012/BYT; mẫu thịt xíu chế biến ngày 12/9/2023 phát hiện Salmonella spp, kết quả dương tính/25g; định lượng Salmonella spp 9,3x102 MPN/g không phù hợp với QCVN 8-3:2012/BYT.

Căn cứ vào các Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020, kết quả kiểm tra về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở có những hành vi vi phạm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh...

Cơ quan chức năng Quảng Nam kiểm tra cơ sở bánh mì Phượng sau khi xảy ra ngộ độc hàng loạt. Ảnh; CTV

Bên cạnh đó, cơ sở bánh mì Phượng 2 còn vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống như: Khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh; chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác; các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh; trang thiết bị dụng cụ bảo quản chưa được vệ sinh...

Đặc biệt, từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm (do Viện Pasteur Nha Trang thông báo) và số người bị NĐTP (313 người) do ăn bánh mỳ tại cơ sở bánh mì Phượng 2; cơ sở được xác định lỗi vi phạm hành chính là do chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; có mức phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng, có hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm từ 3 tháng đến 5 tháng.

Qua các hành vi vi phạm nêu trên, cơ sở bánh mì Phượng bị đề nghị phạt tổng số tiền hơn 110 triệu đồng; phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh 5 tháng.

Ngành Y tế Quảng Nam đề xuất phạt hơn 110 triệu đồng đối với bánh mì Phượng và yêu cầu đình chỉ 5 tháng. Ảnh: H.B

"Do hành vi vi phạm của hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 vượt thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Quảng Nam, nên Sở Y tế đã báo cáo đề xuất hình thức xử phạt để Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định", ông Mười cho biết.

Chủ cơ sở bánh mì Phượng xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: CTV

Về phía ông Đặng Ngọc Châu, chủ hộ kinh doanh bánh mì Phượng cho biết thống nhất với kết quả điều tra, xác minh vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở bánh mì Phượng 2 và mức xử phạt vi phạm hành chính như đã nêu trên.

Tuy nhiên, gia đình vẫn mong cơ quan chức năng xem xét tình tiết giảm nhẹ vì đã tích cực ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm; tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; bên cạnh đó đã tự nguyện khai báo, thành khẩn và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc...