Cơ sở chăm sóc da ngang nhiên làm phẫu thuật thẩm mỹ lại còn "kiêm nhiệm" cầm đồ

Cơ sở thẩm mỹ không phép One World Clinic. Ảnh: SYT

Ngày 25/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa kiểm tra cơ sở chăm sóc da mang tên "One World Clinic" (982 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình). Cơ sở có biển hiệu Công ty TNHH One World Clinic do bà N.T.B.T. làm giám đốc, ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc da (chăm sóc da bằng mỹ phẩm, không phẫu thuật, không gây chảy máu).



Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận các tài liệu thông tin khách hàng cung cấp dịch vụ cấy chỉ, giảm béo (tai, vai), Bio (mũi, mông, ngực) chạy bằng máy IPL… Tại cơ sở có giường khám bệnh, đèn mổ, trang thiết bị y tế…

Trang facebook "One World Clinic" có đăng tải các nội dung thông tin các dịch vụ nâng mũi, giảm béo, cắt mí…

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều hóa đơn, giấy nợ chấp nhận cho khách hàng ghi nợ, cầm cố tài sản có giá trị như nhẫn, xe máy, máy giặt…

Thanh tra Sở Y tế đề nghị cơ sở ngưng ngay việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động, mời giám đốc công ty làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan và xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH One World Clinic.

Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở cho đến khi có Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.