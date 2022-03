Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển khu du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Du lịch Đà Nẵng, đơn vị đang gấp rút hoàn thành các công tác đón khách du lịch trở lại, đặc biệt khi thành phố sắp bước vào mùa du lịch biển 2022. “Trong năm 2022, một sản phẩm du lịch mới được chúng tôi đã biệt quan tâm là “Bãi biển đêm Mỹ An – My An night beach”. Bao gồm các hoạt động nghỉ ngơi, massage, điểm chiếu phim trên bãi biển, phục vụ nước uống, thức ăn đặt tại các xe trên vỉa hè… hoạt động 24/7. Đây hứa hẹn sẽ là 1 hoạt động thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của thành phố”, ông Vũ thông tin.