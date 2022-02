Có thật hoàng đế Khang Hi nhà Thanh chỉ cao có 1m58?

Trong các bộ phim cổ trang cũng như trong sử sách, các vị hoàng đế thường được mô tả là "đế vương chi tư, long phượng chi nghi", có nghĩa là 1 người có tư thế và phong thái long phượng. Vì thế, hậu thế vẫn luôn hình dung là các vị hoàng đế không chỉ có gương mặt đẹp đẽ mà dáng dấp cũng vô cùng cao ráo, sang trọng. Nhưng sự thực có phải đúng như trên phim ảnh hay sách vở mô tả không?

Vào năm 1956, Định lăng của hoàng đế Vạn Lịch được khai quật, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã khám nghiệm và nhận định rằng vị vua này khi còn sống bị gù lưng. Theo kết quả đo xương từ đỉnh đầu tới bàn chân trái, họ kết luận hoàng đế cao 1m64. Tuy nhiên, theo những ghi chép trong sử sách, Vạn Lịch vốn nổi tiếng với vẻ ngoài "long phượng" thì chiều cao thực tế của ông quả là thấp.

Trong 1 số ghi chép, hoàng đế Khang Hi được miêu tả có vẻ ngoài thấp bé. (Ảnh: Baidu)

Tuy nhiên, một số ghi chép lưu lại rằng chiều cao của một số vị hoàng đế nhà Thanh còn thấp hơn. Điển hình, hoàng đế nghìn năm có một là Khang Hi chỉ cao 1m58, Càn Long thậm chí chỉ cao 1m53. Từ những lời đồn này, nhiều người băn khoăn rằng chiều cao của các vị hoàng đế nhà Thanh, đặc biệt là Khang Hi là bao nhiêu?



Trong cuốn sách "Chân dung của hoàng đế Trung Hoa" do nhà truyền giáo người Pháp - Joachim Bouvet, người đã đến Trung Quốc vào năm Khang Hi thứ 26 đã mô tả hoàng đế như sau: "Hoàng đế Khang Hi năm 44 tuổi và ông đã ngự trên ngai vàng được 36 năm rồi. Khang Hi có tướng mạo oai phong lẫm liệt, vóc người cao lớn, phong thái phi thường, đôi mắt sắc lạnh, chóp mũi hơi tròn. Mặc dù trên mặt có nhiều nốt sẹo do đậu mùa để lại nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới vẻ ngoài đẹp mắt của ông ấy cả."

Các nhà khảo cổ đã dựa trên quần áo của Khang Hi và xác nhận rằng ông thực tế cao khoảng 1m75. (Ảnh: Baidu)

Theo những gì Joachim Bouvet miêu tả, Khang Hi rất cao. Chiều cao của Joachim Bouvet là hơn 1m70, do đó, một số nhà khảo cổ đã suy đoán rằng Khang Hi tối thiểu phải cao 1m80. Thế nhưng, sự khác biệt giữa 1m8 và 1m58 là rất lớn, vậy đâu mới là chiều cao thực sự của hoàng đế Khang Hi?



Rất may, các nhà khảo cổ đã tìm được những bộ quần áo của hoàng đế Khang Hi vẫn còn đang được lưu giữ tại bảo tàng Cố Cung. Sau khi tiến hành đo những bộ quần áo này, họ có thể tính toán sơ bộ chiều cao của Khang Hi là khoảng 1m75. Qua những thông tin này có thể thấy rằng, những ghi chép lịch sử không phải lúc nào cũng đúng. Để xác minh tính chính xác, chúng ta cần dựa trên tư liệu và bằng chứng đáng tin cậy.