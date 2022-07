Màn hình LED rơi vào đầu thành viên ban nhạc Mirror. (Clip: Reddit).

Buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam Cantopop Mirror là buổi biểu diễn thứ tư trong chuỗi 12 buổi hòa nhạc theo lịch trình của ban nhạc được tổ chức tại Hong Kong Coliseum.

Clip được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các thành viên ban nhạc Mirror là Anson Lo và Edan Lui đang biểu diễn cùng hàng chục vũ công trên sân khấu thì một trong số những màn hình LED treo lơ lửng phía trên sân khấu rơi xuống.

Theo clip, màn hình rơi xuống đã đập trực tiếp vào đầu và cơ thể của một vũ công, trước khi lật đổ vào người biểu diễn khác trong khi khán giả hét kinh hoàng. Những người biểu diễn còn lại trên sân khấu lập tức vào giúp đỡ những người bị tai nạn.

Nhân viên y tế chăm sóc những người gặp nạn. (Ảnh: SCMP).

Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc, Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong đã thẳng thắn bày tỏ sự bàng hoàng của mình trên mạng xã hội vào sáng sớm nay: "Tôi mong muốn mọi người cầu nguyện cho những người bị thương bởi tai nạn. Không ai muốn tai nạn xảy ra, thậm chí dù chỉ một lần cũng là quá nhiều. Điều quan trọng là phải tập trung xử lý, điều phối sự cố, sau đó lưu ý và xem xét đầy đủ vấn đề an toàn của các tiết mục biểu diễn cả phía trước và phía sau sân khấu trong tương lai, để không lặp lại những sai lầm tương tự. Một lần nữa, tôi mong rằng chúng ta sẽ lan tỏa năng lượng tích cực và cầu nguyện cho những người bị thương, sớm vượt qua khó khăn".

Cổ Thiên Lạc bàng hoàng vì tai nạn màn hình LED rơi vào đầu vũ công

Cảnh sát cho biết, họ nhận được tin báo vào lúc 22h36 về vụ việc hai nam vũ công đã được đưa đến Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth trong tình trạng tỉnh táo. Trong khi truyền thông địa phương đưa tin rằng, bệnh viện cho biết, một trong những vũ công đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi người kia đã ổn định.

Cảnh sát cho biết thêm, ngoài hai người biểu diễn bị thương trên sân khấu, ba khán giả nữ khác cũng được báo cáo là bị thương. Một trong số họ cảm thấy không khỏe và được đưa đến bệnh viện tương tự trong tình trạng tỉnh táo, trong khi hai người khác trong tình trạng sốc nhưng không cần điều trị y tế.

Ban nhạc Mirror. (Ảnh: IT).

Sau sự cố, buổi hòa nhạc đã bị tạm dừng và các khán giả được yêu cầu rời khỏi địa điểm. Màn hình LED rơi là tai nạn mới nhất trong chuỗi sự kiện đại nhạc hội. Tuần trước, một trong những thành viên của Mirror, Frankie Lui như bị hụt chân và ngã ra rìa sân khấu khi đang giao lưu với khán giả.

Một bản kiến nghị trực tuyến về các vấn đề an toàn của buổi hòa nhạc Mirror đã được đưa ra trong đêm và từ đó đã thu hút được hơn 13.000 chữ ký từ người hâm mộ. Bản kiến nghị kêu gọi các nhà tổ chức đảm bảo an toàn cho Mirror và các vũ công, đồng thời hạn chế sử dụng các cơ chế sân khấu hoặc bệ nâng không cần thiết. Viu, công ty sáng tạo và hiện đang quản lý ban nhạc Mirror cho hay: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Mirror nhưng có một số việc mà chúng tôi cần phải xử lý ngay bây giờ. Tôi hy vọng tất cả có thể rời đi một cách trật tự. Tôi xin lỗi. Tôi hứa giải quyết vấn đề vé của các bạn và chúng tôi sẽ xử lý buổi biểu diễn để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Mirror là nhóm nhạc gồm 12 thành viên có tốc độ nổi tiếng "chóng mặt" ở Hong Kong, đã được ghi nhận với sự hồi sinh của Cantopop và thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ trong các buổi biểu diễn.