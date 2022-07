"Today's Webtoon" là bộ phim truyền hình làm lại của Hàn Quốc từ loạt phim Nhật Bản nổi tiếng năm 2016 "Sleepeeer Hit!". Tác phẩm được đặt trong bối cảnh ngành công nghiệp webtoon (truyện tranh trên mạng) đang cạnh tranh gay gắt của Hàn Quốc. Nữ diễn viên "Hẹn hò chốn công sở" Kim Sejeong sẽ đóng vai On Ma Eum, một cựu vận động viên Judo, người tham gia bộ phận biên tập webtoon với tư cách là một nhân viên mới và đấu tranh để trưởng thành, trở thành một biên tập viên thực thụ.

On Ma Eum từng là vận động viên Judo. (Ảnh: SP).

Các bức ảnh mới được phát hành từ phía nhà sản xuất chia sẻ quá trình On Ma Eun từ một vận động viên Judo đến khi ôm giấc mơ mới là một biên tập viên webtoon. Trong hành trình tìm kiếm ước mơ của mình, On Ma Eum trải qua nhiều công việc bán thời gian, giao hàng và vệ sĩ. Giữa lúc đó, cơ hội làm việc trong ngành công nghiệp webtoon nảy sinh.

Phim mới của nữ chính "Hẹn hò chốn công sở" ra mắt khán giả

Có rất nhiều công việc khác nhau mà On Ma Eum đảm nhận qua loạt ảnh. Từ việc càn quét giải thưởng tại các cuộc thi Judo đến sử dụng xe điện để giao hàng hoặc ném một kẻ khả nghi qua vai khi đảm nhận công việc vệ sĩ. Khán giả nhận thấy On Ma Eum vẫn luôn say mê với tất cả các công việc mà cô làm. Mặc dù On Ma Eum rất khó khăn để từ bỏ giấc mơ cả đời của mình là trở thành một vận động viên Judo xuất sắc, người xem vẫn hào hứng với quá trình vượt qua thử thách của cô để tìm kiếm một giấc mơ hoàn toàn mới.

Cô trải qua nhiều ngành nghề như giao hàng ăn nhanh. (Ảnh: SP).

On Ma Eum làm vệ sĩ. (Ảnh: SP).

Tại một cuộc họp báo gần đây của "Today's Webtoon", nữ diễn viên "Hẹn hò chốn công sở" Kim Se Jeong đã giải thích lý do cô chọn bộ phim: "Today's Webtoon bao gồm tất cả các khía cạnh của một giấc mơ. Trong nhiều trường hợp, ước mơ luôn ngọt ngào khi đạt được nó, nhưng tôi còn luôn để tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh ước mơ. Chẳng hạn như quá trình thực hiện ước mơ, không đạt được ước mơ, luôn giữ cho ước mơ sáng bóng và đẹp đẽ". Nữ diễn viên nói thêm rằng, cô hy vọng rằng bộ phim sẽ mang lại sự đồng cảm và thoải mái trong tâm hồn cho những người đang theo đuổi ước mơ của riêng mình.



Đội ngũ sản xuất chia sẻ: "Tập đầu tiên sẽ miêu tả khoảng thời gian của On Ma Eum là một vận động viên từng giành huy chương tại các cuộc thi khác nhau, lý do cô ấy từ bỏ Judo và giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn, khi cô mất phương hướng.

On Ma Eum tìm thấy ước mơ của mình. (Ảnh: SP).

Cho tới khi On Ma Eum tìm được đam mê làm biên tập viên webtoon, đó là một quá trình phát triển mà mọi người đều trải qua ít nhất một lần trong đời. Người xem sẽ có thể nhìn thấy diễn xuất tích cực của Kim Se Jeong, trong phim cô ấy luôn tươi tắn và cố gắng hết sức trong mọi việc. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng này".

"Today's Webtoon" của Kim Se Jeong ra mắt khán giả vào ngày 29/7.