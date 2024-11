"Cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Chi Dân, An "Tây" vừa bị bắt nổi tiếng như nào?

Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (An "Tây", Andrea Aybar) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (Tiktoker) trong chuyên án về đường dây vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh, thành phố.

"Cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương là ai?

Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh năm 1994. Sau 9 năm du học tại Úc, cô về Việt Nam quản lý kinh doanh khách sạn của gia đình. Cô gái này nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người vô gia cư, hoặc các trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Trúc Phương đã tự tổ chức nhiều chương trình quyên góp và kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng, sau đó trực tiếp đến trao tặng các phần quà hoặc tiền mặt cho người cần giúp đỡ.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt giam do liên quan đến ma túy. Ảnh: CACC

Ngoài hoạt động thiện nguyện, Trúc Phương cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa và truyền cảm hứng về lòng nhân ái trên các trang mạng xã hội. Cô không chỉ gây dựng được niềm tin từ cộng đồng, mà còn thu hút được nhiều mạnh thường quân tham gia vào các hoạt động thiện nguyện của mình.

Cô này từng chia sẻ trong hơn 3 năm, cô đã giúp đỡ được cho khoảng hơn 100 trường hợp với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Riêng đợt Covid-19, số tiền cô gái 29 tuổi này quyên góp hỗ trợ bà con khoảng 15-16 tỷ đồng. Cô cũng chia sẻ vẫn đều đặn sao kê 2-3 tháng một lần. Tuy điều đó không ai yêu cầu, song cô muốn có một sự rõ ràng, minh bạch.

Hình ảnh Nguyễn Đỗ Trúc Phương trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook nhân vật

Hiện, trang Facebook của Trúc Phương đã khóa. Cô gái này cũng là một Tiktoker với tài khoản gần 200.000 người theo dõi với hơn 4,3 triệu lượt thích. Trong số những clip cô đăng tải, có những clip lên tới nhiều triệu view (lượt xem).

Với tinh thần giúp đỡ nhiệt tình mọi người và lối sống giản dị, cô được cư dân mạng gọi thân mật là "cô tiên từ thiện".

Từ ca sĩ với loạt bài "hit" đến bị bắt trong đường dây ma túy

Ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt Nam. Anh sinh năm 1989, quê Kiên Giang và bắt đầu được công chúng biết đến qua các ca khúc do chính mình sáng tác hoặc thể hiện.

Hàng loạt bản "hit" triệu view của Chi Dân như Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Làm vợ anh nhé, Điều anh biết, 1 2 3 4, Có được không em, và nhiều bài hát khác từng một thời "chiếm sóng" thị trường nhạc Việt.

Ca sĩ Chi Dân, tức Nguyễn Trung Hiếu vừa bị Công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: CACC

Chi Dân được biết đến với phong cách âm nhạc hiện đại và gần gũi với giới trẻ, cùng với hình ảnh trẻ trung, năng động. Chi Dân có lượng fan đông đảo nhờ vào khả năng sáng tác cũng như giọng hát đặc trưng, giúp anh giữ được sức hút trong làng nhạc Việt.

Trong danh sách những nghệ sĩ vắng mặt đầy đáng tiếc ở 2 chương trình truyền hình thực tế đang "hot" nhất năm 2024 là Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều khán giả đã nhắc tên Chi Dân, bởi anh được đánh giá là nghệ sĩ phù hợp với các tiêu chí của cả 2 chương trình này.

Chi Dân từng một thời "làm mưa làm gió" với loạt bài hit. Ảnh: A.X.

Năm 2016, "Điều anh biết" của Chi Dân từng càn quét các bảng xếp hạng, là ca khúc được nghe nhiều nhất thời điểm ra mắt. MV 1234 cũng từng nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc khi Chi Dân cho ra mắt năm 2017.

Tuy nhiên, khi đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Chi Dân dần "mất hút". Từ năm 2023, Chi Dân nhiều lần để lộ hình ảnh gầy gò với nhiều thay đổi khiến khán giả hâm mộ không nhận ra. Năm 2023, khi vướng vào nghi vấn dùng ma túy, Chi Dân từng livestream xin lỗi khán giả, mong khán giả bao dung, cho anh được tiếp tục làm nghề, hứa sẽ làm nghề tốt hơn, xứng đáng với kỳ vọng và tình yêu của khán giả dành cho.

Người mẫu An "Tây" với nhiều ồn ào

Andrea tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona, hay còn được gọi là An "Tây". Cô gái này sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống ở Việt Nam từ nhỏ cùng gia đình. Ngoại hình nổi bật cùng khả năng nói trôi chảy tiếng Việt giúp An "Tây" và gia đình cô có được lượt theo dõi lớn.

An được biết đến với công việc người mẫu. Cô có hơn 400.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, đồng thời được mời tham gia nhiều sự kiện của các nhãn hàng. Thời gian gần đây, cô được biết đến nhiều hơn qua việc sáng tạo nội dung.

An "Tây" bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC

Trong quá khứ, Andrea Aybar cũng từng vướng nhiều ồn ào. Từ năm 2012 đến 2013, các mối tình ồn ào của chân dài với diễn viên Baggio, rapper Yanbi cũng sôi nổi trên cộng đồng mạng.

Tháng 6/2014, chân dài người Tây Ban Nha vướng tin đồn "sốc thuốc" vì dùng chất kích thích. Thời điểm đó, gia đình người mẫu phủ nhận và cho biết cô nhập viện truyền nước vì kiệt sức.