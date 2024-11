Người mẫu Andrea Aybar, ca sĩ Chi Dân bị điều tra nghi liên quan đến ma túy

Ngày 10/11, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, đang tạm giữ diễn viên Andrea Aybar (29 tuổi, tức Nguyễn Thị An, hay An "Tây") để điều tra hành vi liên quan việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nguồn tin, chiều 9/11, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở TP Thủ Đức phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Kết quả test nhanh xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy và bị tạm giữ.

Người mẫu Andrea Aybar đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Đ.X.

Ngoài ra, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy.

Nam ca sĩ này bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng ma túy. Đây không phải lần đầu Chi Dân bị đồn đoán dính đến chất cấm này.

Hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng que kiểm tra ma túy lan truyền mạng xã hội. Ảnh: MXH.

Andrea Aybar sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cô đã tham gia vào nhiều dự án người mẫu và chương trình truyền hình, đồng thời cũng xuất hiện trong một số bộ phim và MV ca nhạc tại Việt Nam.

Andrea gây ấn tượng với khán giả Việt Nam không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì khả năng nói tiếng Việt lưu loát và sự hòa nhập vào văn hóa Việt Nam.

Còn Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Chi Dân sinh năm 1989 tại Kiên Giang, nổi tiếng với loạt bài hit như "Người Tôi Yêu," "1234," "Điều Anh Biết," và "Làm Vợ Anh Nhé".