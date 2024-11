"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị bắt là ai?

"Cô tiên từ thiện" là ai?



Nguyễn Đỗ Trúc Phương 30 tuổi, sống tại TPHCM, từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên từ thiện". Sau 9 năm du học tại Australia, Nguyễn Đỗ Trúc Phương về nước quản lý kinh doanh khách sạn của gia đình rồi trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội sau các bài đăng kêu gọi từ thiện.

"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: FBNV

Cô được biết đến là người từng vận động gia đình, bạn bè cùng bỏ thêm tiền túi để hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Trong đó, hồi tháng 8/2020, Trúc Phương được chú ý khi giúp một người lái xe ôm ở Bình Chánh (TPHCM) mua chiếc xe mới để mưu sinh. Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng kể sau một đêm đăng bài, sáng mở mắt đã thấy số dư tài khoản tăng đột biến. Lần đầu tiên kêu gọi, cô nhận hơn 40 triệu đồng.

Sau đó, cô tiếp tục đứng ra kêu gọi được hàng trăm triệu đồng giúp anh Tâm - người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang cắn. Nhờ bài viết của Trúc Phương, gia đình anh Tâm sau đó nhận thêm gần một tỷ đồng tiền quyên góp.

Riêng trường hợp "ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá", Phương đã kêu gọi quyên góp được hàng tỷ đồng, có thời điểm chỉ trong vòng 1 giờ, số tiền ủng hộ đã được 700 triệu đồng.

"Cô tiên từ thiện" cũng sáng lập, điều hành một quỹ từ thiện riêng. Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương thanh niên được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng một nhân vật được giúp đỡ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với PV Dân Việt về chuyện làm từ thiện và quỹ từ thiện của mình, Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng nói: "Từ ngày nhỏ xíu, tôi đã có một tình cảm đặc biệt dành cho những ông bà đi bán vé số. Đi ngoài đường gặp những ông bà bán vé số, tôi đã có ước mơ lớn lên sẽ xây dựng được một nơi để ông bà có thể ghé ăn cơm, có thể nghỉ lại.

Cuối năm 2019 du học về nước, thấy mạng xã hội chia sẻ ai cần được giúp đỡ, tôi lại vận động gia đình, bạn bè cùng bỏ thêm tiền túi để tìm đến hỗ trợ. Nhưng số tiền khi ấy chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/lần.

Nhiều người thành lập ra những quỹ rất lớn, có rất đông tình nguyện viên, còn quỹ của tôi thực chất rất nhỏ bé. Trong hơn 3 năm, tôi giúp đỡ được cho khoảng hơn 100 trường hợp với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Riêng đợt Covid-19, số tiền tôi quyên góp hỗ trợ bà con khoảng 15-16 tỷ đồng.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương được trao tặng giải thưởng thanh niên sống đẹp. Ảnh: FBNV

Có thời điểm rộ lên chuyện sao kê, chỉ có ngay từ những ngày đầu tôi kêu gọi quyên góp là tôi dùng số tài khoản của mình góp nhưng thấy số tiền quá nhiều nên tôi đã tạo một tài khoản riêng cho từ thiện. Đến giờ tôi vẫn đều đặn sao kê 2-3 tháng một lần. Mạnh thường quân họ không yêu cầu, nhưng đó là công việc tôi phải làm. Tôi muốn có một sự rõ ràng, minh bạch và niềm tin thì bắt buộc phải làm những việc đó".

Nhờ những việc làm thiện nguyện của mình, Phương đã được cộng động mạng đặt cho những danh xưng mỹ miều "nàng thơ", "thánh nữ", "nữ bồ tát".

Sự nổi tiếng giúp Nguyễn Đỗ Trúc Phương có thêm sức mạnh trong công việc thiện nguyện của mình, nhưng cũng kéo theo những tai tiếng. Cô từng nhận nhiều lời gièm pha, chỉ trích của một số người trên mạng xã hội. Họ cho rằng Nguyễn Đỗ Trúc Phương đang "drama hóa" sự nghèo khó, mượn việc từ thiện để tự quảng cáo bản thân, sống ảo.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng từng chia sẻ với PV Dân Việt có những thời gian gặp áp lực: "Có quãng thời gian tôi bị quấy phá từ mạng xã hội đến số điện thoại di động, số máy bàn của gia đình. Họ gọi cho ba mẹ tôi nói là tôi nợ tiền, bây giờ phải trả tiền nếu không sẽ gọi hoài".

"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: FBNV

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng bày tỏ suy tư rằng mình đánh đổi thời gian, sức lực, tiền bạc để giúp đỡ mọi người mà tại sao lại gặp những lời không hay...



Chính vì vậy, thông tin "cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Cùng Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Công an TPHCM cũng xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ca sĩ Chi Dân - tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi; người mẫu, diễn viên Andrea Aybar - tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha vì có liên quan đến ma tuý.