Có trường hợp ngoài khu vực Nhà nước tham nhũng, Chủ tịch Nam Định yêu cầu "nóng"

Thông tin từ UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có loạt yêu cầu đối với các đơn vị liên quan về việc phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước.

Theo đó, ngày 31/12/2020, UBND tỉnh này đã có công văn về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước.

UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh Nam Định cho biết, qua xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 cho thấy, một số doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước chưa chú trọng đến công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

Đã xảy ra một số trường hợp tham nhũng ở một số doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước nên Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng. Ảnh minh họa

Trên thực tế đã xảy ra một số trường hợp tham nhũng đã bị xử lý hình sự: Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại ngân hàng BIDV Nam Định; Vụ án tham ô tài sản tại kho hàng chi nhánh Nam Định của Công ty Cổ phần thương mại Phú Thái; Vụ án tham ô tài sản tại Công ty TNHH xăng dầu Nam Hải.

Để tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định, Thanh tra tỉnh Nam Định, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nam Định hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại công văn 1103 ngày 31/12/2020.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các Công ty đại chúng; Thanh tra tỉnh Nam Định hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức xã hội (do UBND tỉnh Nam Định quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ) có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện; ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Nam Định hướng dẫn, đông đốc các tổ chức tín dụng.

Ở một diễn biến trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, ngày 14/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành bắt để tạm giam đối với 2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nam, Nam Định.

Những đối tượng này gồm Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1984, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hòa Xá, ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nam, Nam Định; Bùi Thị Thanh Xuân, sinh năm 1982, nguyên cán bộ quản lý khách hàng, phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Định.

2 người này bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quá trình điều tra ban đầu xác định, năm 2016, Nguyễn Thị Quỳnh và Bùi Thị Thanh Xuân lợi dụng là cán bộ ngân hàng đã làm thủ tục hồ sơ cho vay không đúng quy định, gây thiệt hại số tiền 1,95 tỷ đồng của khách hàng, sau đó cả 2 đối tượng bỏ trốn.