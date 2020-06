Con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương bật khóc trong buổi ra mắt đêm nhạc của bố

Ngày 22/6, Đông Đô show tổ chức buổi họp báo đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly" của nhạc sĩ Phó Đức Phương với sự tham gia của gia đình nhạc sĩ và NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu, nhạc sĩ Trần Đức Minh, Nguyễn Vĩnh Tiến, đạo diễn Việt Thanh cùng hai người con gái của nhạc sĩ là Phó Khánh Chi và Phó Vũ Thư.



Đạo diễn Việt Thanh chia sẻ tại buổi họp báo đêm nhạc "Phó Đức Phương - Khúc hát phiêu ly"

Chia sẻ tại buổi họp báo, đạo diễn Việt Thanh cho biết: "Đêm nhạc "Phó Đức Phương - Khúc hát phiêu ly" thực ra không có kế hoạch từ đầu năm của êkíp. Có thể nói đêm nhạc được tổ chức khá bất ngờ với tất cả êkíp và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc.

Như mọi người đã biết, thời gian qua báo chí đã đưa tin về tình hình sức khoẻ của nhạc sĩ Phó Đức Phương, chính vì vậy mà anh chị em nghệ sĩ chúng tôi đã ngồi lại bàn bạc cùng nhau và mong muốn làm một đêm nhạc tôn vinh những tác phẩm của nhạc sĩ. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn, tình yêu của đồng nghiệp, của học trò, của khán giả sẽ truyền năng lượng tích cực tới cho nhạc sĩ, để nhạc sĩ sẽ vượt qua được khó khăn về sức khoẻ trong thời điểm hiện tại.

Đêm nhạc có sự chung tay từ gia đình, bạn bè thân thiết, các nghệ sĩ với tên gọi "Khúc hát phiêu ly". Đây có thể coi là một món quà tiếp thêm sức mạnh để nhạc sĩ vượt qua cơn bạo bệnh, cũng là để tôn vinh những giá trị âm nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ Phó Đức Phương đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam trong hơn 50 năm qua.

Đây cũng là đêm nhạc đầu tiên của nhạc sĩ Phó Đức Phương có sự tham gia của các thành viên trong gia đình, đó là hai cô con gái Phó Vũ Thư, cậu con út Phó Đức Hoàng, cháu gái Phó An My. Họ sẽ trình tấu những bản nhạc do chính họ sáng tác, như là món quà đặc biệt gửi tặng đến cha, chú của mình.

Đêm nhạc cũng sẽ có sự thú vị khi không có MC mà sẽ có hai nhạc sĩ rất thân thiết, có thời gian gắn bó với nhạc sĩ Phó Đức Phương dẫn dắt và kể câu chuyện, chia sẻ những kỷ niệm của họ với nhạc sĩ Phó Đức Phương. Chính vì vậy, tôi mong đêm nhạc sẽ là một đêm đong đầy cảm xúc, kết nối yêu thương, tiếp thêm năng lượng cho nhạc sĩ Phó Đức Phương. Một chi tiết nữa tôi xin bật mí với khán giả, đó là êkíp sẽ tổ chức cầu truyền hình để nhạc sĩ nằm ở bệnh viện vẫn có thể xem trực tiếp với khán giả".

NSƯT Thanh Lam chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo chiều 22/6.

Chia sẻ tại buổi họp báo, NSƯT Thanh Lam cho biết, cách đây hơn một tuần chị và ca sĩ Mỹ Linh đến bệnh viện thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương và điều khiến chị bất ngờ đó là cách ông đối diện với bệnh tật. "Tôi đến thăm ông và rất ấn tượng với câu ông nói với tôi, đó là cuộc sống vẫn luôn phải đối diện với các thử thách và lần này cũng lại một lần thử thách nữa cần phải vượt qua. Sau đó ông nói về âm nhạc, ông muốn giấc mơ về âm nhạc, nhạc Việt Nam chứ không phải nhạc nước ngoài. Tất cả những điều ông nói, tôi cảm thấy ông còn nhiều hoài bão, khát khao và tôi hy vọng ông sẽ vượt qua thử thách lần này", NSƯT Thanh Lam cho biết.

Chị Phó Khánh Chi không kìm được xúc động bật khóc trước tình cảm bạn bè thân thiết cùng các nghệ sĩ dành cho bố mình

Tiếp lời chia sẻ của NSƯT Thanh Lam, con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương cho hay, ngày hai nữ ca sĩ đến thăm cũng là ngày ông mệt nhất, thế nhưng khi được gặp gỡ trò chuyện với hai ca sĩ, nói chuyện về âm nhạc đã khiến nhạc sĩ rất vui, như được tiếp thêm năng lượng và cảm thấy khoẻ hơn, cười nói suốt cả buồi chiều. Nói đến đây, chị Phó Khánh Chi không kìm được xúc động, bật khóc.

"Hiện tại bố tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện, đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly" sẽ là món quà vô cùng xúc động với bố tôi. Đây sẽ là món quà tinh thần để bố tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi cảm ơn những người bạn thân thiết của bố. Cảm ơn các nghệ sĩ, êkíp thực hiện đêm nhạc", chị Phó Khánh Chi nói.

Ca sĩ Tùng Dương thì chia sẻ: "Tôi cũng như chị Thanh Lam, chị Mỹ Linh là những người may mắn gắn bó với nhạc sĩ Phó Đức Phương. Mỗi khi tôi tập bài hát của ông hay có bài hát mới ông đều chia sẻ với tôi. Ông luôn nói với tôi: Cậu như người bạn của tôi. Tôi cảm thấy đó là vinh dự của mình khi được ông yêu mến như vậy.

Khi nghe đạo diễn Việt Thanh chia sẻ về ý định tổ chức đêm nhạc, tôi đồng ý và ủng hộ luôn. Tôi nghĩ rằng, đêm nhạc tới đây sẽ là nguồn động viên tinh thần kịp thời tới ông. Trước đây mấy ngày tôi vào thăm nhạc sĩ, được nhạc sĩ cho biết chị Thanh Lam và chị Mỹ Linh cũng vừa thăm ông và ông cảm thấy mình khoẻ hẳn ra, có thể ra sân khấu thị phạm cho ca sĩ.

Tôi nghĩ tinh thần đam mê với âm nhạc vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ, luôn thôi thúc ông muốn làm điều gì đó cho âm nhạc. Điều đó cũng đã khiến ông có thêm sức mạnh, thêm năng lượng tích cực khi chiến đấu với bệnh tật".

Ca sĩ Tùng Dương cho biết, toàn bộ số tiền cátxê mà anh được nhận trong đêm nhạc sẽ được gửi tặng nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly" sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 10/7/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu, nhóm Oplus, nhóm M4U, ca sĩ Phương Anh cùng các thành viên trong gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương, con gái Phó Vũ Thư, Phó Đức Hoàng, cháu gái Phó An My và nghệ sĩ chèo - NSƯT Thu Huyền.