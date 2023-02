Con gái nhiều lần ngược đãi cha ruột, công an nói gì?

Ông Phan Văn Huyện (77 tuổi, ngụ quận 7) đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận 7 (TP.HCM) về việc bị hai con gái ruột tên Phan Thị Kiều Duyên (48 tuổi), một người còn gái khác cũng tên Duyên hành hạ, ngược đãi mình.

Bị ngược đãi, ném chất bẩn vào nhà chính con gái ruột mình

Trong đơn tố cáo, ông Huyện cho biết, từ năm 1984 đến nay, ông sống tại căn nhà 80/2A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận (quận 7) và có đăng ký hộ khẩu tại nơi này. Đến năm 2001, ông Huyện ly hôn với vợ là bà Thái Thị Châu. 2 năm sau, ông và bà Châu quay lại đoàn tụ và sống tại căn nhà trên.

Đến năm 2016, vợ ông Huyện qua đời nhưng không để lại di chúc. Một năm sau, người con gái tên Phan Thị Kiều Duyên thuyết phục ông chuyển căn nhà trên cho 6 người con đồng sở hữu. Bà Duyên là người đại diện đứng tên.

Sau khi chuyển đổi được hồ sơ nhà, người con gái ông Huyện liên tục chửi bới và đòi đuổi cha ra khỏi nhà. Ông Huyện cho biết Duyên đang có nhà ở sát vách. Con gái thường xuyên đến nhà ông chửi bới, đập bể các cửa kính và đuổi ông ra khỏi nhà vì cho rằng căn nhà đã được sang tên cho 6 người con, ông không có phần nên không được ở.

Ông Phan Văn Huyện (77 tuổi, ngụ quận 7) đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận 7 (TP.HCM) về việc bị hai con gái ruột hành hạ, ngược đãi mình. Ảnh: Chinh Hoàng

"Có hôm, tôi đang ngủ trong nhà, con gái đem phân và nước tiểu hắt vào nhà. Đồng thời đem rác thải chất đầy trong nhà vì cho rằng căn nhà có phần của con nên muốn làm gì làm. Con gái đem đồ vật bịt kín bồn cầu nhà vệ sinh, không cho sử dụng", ông Huyện nói rồi bật khóc.

Theo ông Huyện, căn nhà trên do ông và vợ trước đây làm việc kiếm tiền và xây lên. Ông nghĩ làm giấy tờ nhà trao cho các con để sau này, khi ông ra đi thì các con cũng đều có phần. Ông không ngờ người con gái lại hành xử như vậy.

Một số người dân địa phương cho biết Duyên thường xuyên sang đập cửa, phá đồ dùng trong nhà không cho ông Huyện ở. Hàng xóm từng can ngăn nhưng người này chửi bới và dọa đánh nên không ai can thiệp.

"Ông Huyện ban ngày bỏ đi lang thang chứ không dám ở trong nhà, đến tối mới về. Công an địa phương nhiều lần can thiệp nhưng đâu lại vào đấy", bà T. ngụ đường Huỳnh Tấn Phát nói.

Phóng viên bị chửi bới, ngăn xe không ra khỏi hẻm sau khi ghi nhận sự việc

Khoảng 14h30 chiều 25/2, phóng viên đến nhà ông Huyện để tìm hiểu vụ việc. Toàn bộ cửa kính và phòng vệ sinh nhà ông Huyên bị đập bể nát. Trong nhà bốc mùi hôi thối vì rác thải.

Công an phường Tân Phú (quận 7) cũng đã mời hai bà Duyên , bà My đến trụ sở làm việc. Ảnh: Chinh Hoàng

Hai bà Duyên liên tục chửi bới phóng viên cũng như cha ruột của mình. Clip: Chinh Hoàng

Khi phóng viên chuẩn bị rời đi, hai chị em cùng tên Duyên đến ngăn cản, không cho về. Người này cho rằng phóng viên đến gặp ông Huyện là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Một người tên My, theo tìm hiểu của phóng viên là cháu nội của ông Huyện liên tục có động thái chặn xe, chửi bới phóng viên. Cho rằng phóng viên không được rời khỏi nơi này, khi không được sự cho phép của người tên My này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, người tên My này liên tục có động thái chặn xe, "la làng" cho rằng phóng viên làm sai.

Khoảng 20 phút sau, khi Công an phường Tân Phú (quận 7) có mặt thì người này mới để phóng viên đi và liên tục chửi bới. Công an địa phương cũng đã mời 2 bà Duyên cùng bà My đến trụ sở làm việc.

Một cán bộ Công an phường Tân Phú (quận 7) nói với phóng viên Dân Việt: Việc tranh chấp nhà của hộ ông Huyện diễn ra khoảng 5 năm nay, hồ sơ đã được gửi lên tòa chờ giải quyết. "Chúng tôi sẽ làm rõ việc ông Huyện có bị bạo hành hay không và xử lý theo quy định pháp luật", cán bộ này nói.

Diễn biến tiếp theo, đại diện Công an quận 7 cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Phan Văn Huyện và đang điều tra vụ việc.