Con số thiệt hại khủng khiếp do Covid-19 gây ra cho thế giới

Theo ước tính, đại dịch Covid-19 gây thiệt hại cho toàn thế giới khoảng 28 nghìn tỷ đô la.

Bà Georgieva lưu ý rằng IMF có mọi nguồn lực để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch. Theo bà, Quỹ đã tài trợ cho 81 quốc gia.



Tổ chức này cũng nâng mức cam kết cấp tín dụng cho các nước lên 280 tỷ USD.

Trước đó được biết rằng thiệt hại đối với Mỹ do đại dịch Covid-19 có thể lên tới 16 nghìn tỷ USD. Người ta ước tính rằng khoảng một nửa số tiền này là do tổn thất GDP liên quan đến các quy định cách ly phòng dịch và gián đoạn hoạt động trong một số lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra, thiệt hại đáng kể còn do tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao của Mỹ. Số tiền 16 nghìn tỷ USD tương đương 90% GDP hàng năm của Mỹ.