Công an An Giang đề nghị người dân giao nộp 20 xe mô tô hồ sơ giả

Trước đó, ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Đến ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố đối với các bị can trong vụ án về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định, các đối tượng khai đã câu kết với nhau làm giả nhiều hồ sơ xe hóa giá đem đi đăng ký mới, đồng thời thu giữ danh sách xe mô tô do các đối tượng làm giả. Trong đó, trên địa bàn 2 huyện Chợ Mới và Châu Phú (tỉnh An Giang) các đối tượng đã làm thủ tục đăng ký 4 xe mô tô Yamaha 125ZR; trên địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã làm thủ tục đăng ký 5 xe mô tô Yamaha125 ZR.

Riêng 20 xe mô tô còn lại trong tra cứu trên hệ thống thông tin dữ liệu đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, các đối tượng chưa thực hiện việc đăng ký mới.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai đang giữ các xe mô tô hồ sơ giả trên thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để giao nộp. Nếu ai cố tình cất giữ, không giao nộp sẽ bị xử lý về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", khi cơ quan Công an điều tra, phát hiện.

Dưới đây là bảng thống kê danh sách số khung, số máy xe hồ sơ giả:

STT SỐ KHUNG SỐ MÁY 1 PMYKE0600H0201849 E101EK201849 2 PMYKE0600G0170797 E101EK107797 3 PMYKE0600E0139564 E101EK139564 4 PMYKE0600E0140112 E101EK140112 5 PMYKE0600H0187226 E101EK187226 6 PMYKE0600B0086270 E101EK086270 7 PMYKE0600E0138781 E101EK138781 8 PMYKE0600H0205325 E101EK205325 9 PMYKE0600F0148956 E101EK148956 10 PMYKE0600H0301680 E101EK301680 11 PMYKE0600H0300103 E10EK300103 12 PMYKE0600H0304538 E101EK304538 13 PMYKE0600H0302412 E101EK302412 14 PMYKE0600H0304892 E101EK304892 15 PMYKE0600G0169048 E101EK169048 16 PMYKE0600H0206374 E101EK206374 17 PMYKE0600H0301411 E101EK301411 18 PMYKE0600H0304450 E101EK304450 19 PMYKE0600H0188516 E101EK188516 20 PMYKE0600H0302949 E101EK302949 21 RU120U-A11976 F124-111976 22 MH8BF13BL5J849537 F125-ID849422 23 MH8BF13BL5J831088 F125-ID831323 24 MH8BF13BL4J803584 F125-ID804117 25 JKBZX636GGA004332 ZX636EE030477 26 MF03-130091 MF03-1117764 27 JA03-1001378 JA03E-1001358 28 JA03-1002201 JA03E-1002222 29 NZ125TS-1072174 NZ125TSE-1072174