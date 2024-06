Công an tỉnh An Giang mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Công an tỉnh An Giang mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, băng nhóm thanh thiếu niên phạm tội

Ngày 20/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.