Bắt cựu Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang

Ông Lê Tấn Tài (SN 1965), nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh An Giang bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt ngày 26/10.

Trước đó, cơ quan này đã khởi tố điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại PC03 Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án "Buôn lậu" do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Phó phòng Cảnh sát kinh tế bị bắt vì liên quan vụ án của Mười Tường - bà trùm này bị cáo buộc buôn lậu ít nhất 51kg vàng. Ảnh: T.P

Theo điều tra, tháng 12/2018, Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây của Mười Tường và khi bắt được một số bị can đã chuyển về PC03 Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Ông Lê Tấn Tài, Phó phòng PC03 khi đó được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án.

Do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, ông Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối...

Viện kiểm sát cáo buộc, việc làm của ông Tài dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.