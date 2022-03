Tín hiệu khả quan trong "cuộc chiến" chống bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu

Bạc Liêu là tỉnh ven biển có lợi thế rất lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là con tôm. Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, đòi hỏi sự chung tay nỗ lực của các ngành, các cấp; trong đó đấu tranh với tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu được xem là "cuộc chiến" quan trọng.

Tôm chứa tạp chất là “vấn nạn” nhức nhối nhiều năm qua của thị trường tôm sạch Việt Nam. Trong ảnh: Tang vật tôm chứa tạp chất bị cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng này vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý tránh tái diễn "vấn nạn" này trên địa bàn.

Tính riêng năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện, xử lý 21 vụ, 67 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tôm chứa tạp chất, với các hành vi phổ biến như: Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu, vận chuyển, thu gom, mua bán tôm nguyên liệu có chứa tạp chất…

Thực tế cho thấy, con số trên đã giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm 2020 và các năm trước đây. Để có được dấu hiệu đáng mừng trên là do lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung đấu tranh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả thực trạng này. Tuy vậy, "vấn nạn" này lại tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ tái diễn rất cao.

Tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: "Thời gian qua, tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng tái diễn, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các chủ cơ sở thu mua tôm bố trí cổng rào kiên cố, lắp camera đề phòng lực lượng chức năng. Thậm chí có người còn trộn lẫn tôm chứa tạp chất vào tôm sạch; chia nhỏ lượng tôm tạp chất để thuê xe ôm, xe khách vận chuyển đi tiêu thụ…".

Lực lượng Cảnh sát môi trường bắt quả tang cơ sở thu mua tôm của ông Trần Văn Tiện đang tổ chức cho công nhân bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Liên quan đến hành vi này, mới đây, trưa ngày 1/3, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bố trí lực lượng bắt quả tang cơ sở thu mua tôm nguyên liệu của ông Trần Văn Tiện (ngụ ấp Kinh Lớn, xã Tân Thạnh) đang tổ chức cho công nhân bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 34kg dung dịch CMC cùng hàng chục kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý các cơ sở thu mua, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh và các địa bàn giáp ranh.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý các phương tiện vận chuyển tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Vào giữa tháng 1/2022, 93 thùng xốp chứa hơn 2,3 tấn tôm nguyên liệu có tạp chất Agar và CMC do tài xế Hồ Đắc Hoàng Nam (SN 1981, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải vận chuyển vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ đã bị lực lượng công an phát hiện và tịch thu.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện xe tải vận chuyển gần 1 tấn tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Trước đó, cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông, Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng kịp thời phát hiện xe tải chở 1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất CMC đi vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.

Thượng tá Bùi Trung Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin: "Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường bộ, nhất là các tuyến liên tỉnh như Quốc lộ 1A, Quản lộ Phụng Hiệp... Qua đó, kịp thời phát hiện và phối hợp với Cảnh sát kinh tế ngăn chặn hàng chục vụ vận chuyển tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh".

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều cơ sở thu mua có hành vi bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm cao của ngành chức năng tỉnh, hy vọng gần "vấn nạn" tôm tạp chất sẽ bị đẩy lùi, góp phần xây dựng thương hiệu tôm sạch Bạc Liêu.