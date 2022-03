Bạc Liêu: Bắt quả tang các đối tượng dùng xe cuốc, ô tô xúc đất trái phép giữa đêm

Chiều 21/3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ khai thác đất trái phép xảy ra trên địa bàn ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Theo đó, khoảng 19h ngày 19/3, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bố trí lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại bãi đất trên địa bàn ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Các đối tượng thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại bãi đất trên địa bàn ấp 1, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai. Ảnh: Trọng Nguyễn

Cụ thể, 5 đối tượng gồm: Ngô Trí Phương (SN 1995), Phan Hoàng Giang (SN 1985), cùng ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Trần Hoàng Phúc (SN 1979), ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; Phạm Chí Hữu (SN 1987), ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai và Nguyễn Hoàng Hiển (SN 1981), ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định bãi đất trên do ông Lâm Thanh An (SN 1975, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai) làm chủ đầu tư. Đồng thời, ông An thuê Ngô Trí Phương điều khiển xe cuốc đất với tiền công 10 triệu đồng/tháng và thuê Phan Hoàng Giang, Trần Hoàng Phúc, Phạm Chí Hữu, Nguyễn Hoàng Hiển điều khiển xe ô tô tải chở đất đi san lấp mặt bằng với tiền công 40.000 đồng/chuyến.

Đối tượng vận chuyển đất đi san lấp mặt bằng bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Trọng Nguyễn

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông An về hành vi "tổ chức khai thác khoáng sản (đất) làm vật liệu xây dựng mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền".



Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 xe cuốc, 4 xe ô tô tải cùng một số giấy tờ có liên quan đến hành vi khai thác đất trái phép để tiếp tục điều tra, xử lý.