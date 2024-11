Công an bắt giữ đối tượng trốn truy nã 16 năm Công an bắt giữ đối tượng trốn truy nã 16 năm

Ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Đức Linh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Trình (SN 1960) theo Quyết định truy nã số 01/QĐ, ngày 28/1/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.