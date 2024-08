Nhân viên một quán ăn ở TP. Đà Lạt bị Công an Bình Thuận bắt theo lệnh truy nã Nhân viên một quán ăn ở TP. Đà Lạt bị Công an Bình Thuận bắt theo lệnh truy nã

Ngày 18/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Tổ Truy nã Công an huyện Bắc Bình vừa phối hợp với Công an Phường 11, TP. Đà Lạt(Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng Huỳnh Duy Khang (SN 1999, trú thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) đã bị công an truy nã trước đó...