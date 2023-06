Công an bắt nguyên Chủ tịch và nguyên Kế toán xã Tiến Thành-TP. Phan Thiết Bắt nguyên Chủ tịch và nguyên Kế toán xã Tiến Thành-TP. Phan Thiết

Sáng 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Tống Duy Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND xã và Trương Tiến Thanh Trang, nguyên kế toán của UBND xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết.

Sai phạm trong xây dựng Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cả 2 bị khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về xây dựng" quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đều được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Lực lượng công an công bố các quyết định tại hội trường UBND xã Tiến Thành. Ành: NL Sau khi công bố quyết định tại hội trường UBND xã Tiến Thành, cả hai bị cảnh sát đưa ra xe đặc chủng và sau đó lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nhà 2 bị can trên. Theo hồ sơ, công trình sửa chữa trụ sở UBND xã Tiến Thành và sửa chữa Trạm y tế xã Tiến Thành ngoài việc thực hiện không đảm bảo các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu khống. Cụ thể, nghiệm thu các khối lượng thực tế không thi công theo hợp đồng, dự toán được duyệt, như chi phí thiết bị; chi phí thiết kế; chi phí công việc không có trong thiết kế - dự toán (công trình sửa chữa trụ sở UBND xã Tiến Thành). Trùm giang hồ Thảo "lụi" bị khởi tố về tội Hủy hoại tài sản Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình, giá trị bổ sung 567 triệu đồng, chủ yếu là nâng khống khối lượng và đơn giá (các công việc đã được phê duyệt trước đó) nhưng không lập hồ sơ dự toán, không thuộc trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định (công trình sửa chữa Trạm y tế xã Tiến Thành). Nghiệm thu khống Chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu khống khối lượng và tiến hành lập hồ sơ thanh toán, rút vốn tại Kho bạc nhà nước tỉnh, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Riêng công trình chỉnh trang trụ sở UBND xã Tiến Thành (mặt đứng chính) với tổng dự toán được duyệt 550 triệu đồng thì cũng đã quyết toán vượt khối lượng 180 triệu đồng. Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở công ty Quốc Anh Phát. Ảnh: NL Cũng trong sáng nay 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và đại diện VKSND tỉnh đã có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát (phường Phú Tài, TP Phan Thiết) để tiến hành khám xét phục vụ công tác điều tra. Công an bắt trùm giang hồ Thảo "lụi" ở Bình Thuận 06/06/2023 10:05

