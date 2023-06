Công an bắt trùm giang hồ Thảo "lụi" ở Bình Thuận

Bắt trùm giang hồ Thảo "lụi"

Nguồn tin cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (C02- Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo (60 tuổi, có biệt danh “Thảo lụi” trú phường Xuân An, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận), sau 2 ngày truy tìm.

Lực lượng công an và chó nghiệp vụ trước nhà Thảo "lụi" chiều tối 3/6 Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều 3/6, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà Thảo "lụi" nhưng đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát.



Ngay sau đó, C02- Bộ Công an đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận, lúc 16 giờ 45 phút chiều 5/6, các trinh sát của C02 và PC02 Bình Thuận, đã bắt được Thảo “lụi” đang ẩn náu ở một khách sạn tại TP.HCM. Ngay trong đêm qua, Công an đã di lý Thảo “lụi” từ TP.HCM về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Nguyễn Văn Thảo bị tố cáo liên quan đến nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bao chiếm đất đai trái phép và đứng đầu một băng nhóm bảo kê trong các hoạt động mua bán bất động sản ở Bình Thuận.



Như Dân Việt đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 3/6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh khám xét nhà của Nguyễn Văn Thảo ở phường Xuân An, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Có hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, lực lượng Cảnh sát Cơ động 113, Công an TP.Phan Thiết, cả chó nghiệp vụ… đã đến thực hiện khám xét nhà riêng Thảo "lụi".

Việc khám xét này nằm trong chuyên án do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện.

Nguồn tin cho biết, lý do có việc khám xét nhà Thảo "lụi" nằm trong một chuyên án của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc hủy hoại tài sản tại một dự án ở TP.Phan Thiết.

Chiếm đất dự án

Nhiều người am hiểu sự việc ở TP.Phan Thiết cho biết, ông Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") là một nhân vật "xã hội" có tiếng tại TP phố biển này. Ông Thảo "lụi" từng bị một doanh nghiệp tố cáo lợi dụng dịch Covid -19 để chiếm đất dự án.

Theo đơn kêu cứu và tố cáo của Công ty Đại Thanh Quang (trụ sở tại TP.HCM), chủ đầu tư của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết), phần đất của doanh nghiệp này đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Đại Thanh Quang thực hiện dự án King Sea nhưng mấy năm qua đã bị nhóm người của ông Nguyễn Văn Thảo (Thảo "lụi") ngang nhiên bao chiếm đất rồi xây dựng công trình kiên cố trên khu đất dự án King Sea...

Hiện lực lượng Công an vẫn đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.