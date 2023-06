Công an Bình Thuận khám xét nhà đại ca giang hồ Thảo "lụi" Công an Bình Thuận khám xét nhà trùm giang hồ Thảo "lụi"

Chiều 3/8, nguồn tin, Công an Bình Thuận đã thực hiện lệnh khám xét nhà một đại ca giang hồ tên là Thảo "lụi". Việc khám xét này nằm trong chuyên án do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.