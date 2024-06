Thanh Hoá: Bắt "nữ quái" mua bán bé gái 5 ngày tuổi, nuôi 3 phụ nữ đang mang thai

Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa bắt Phan Thị Hằng (SN 1986) ở xã Tùng Lâm, TX Nghi Sơn về hành vi mua mua bán người dưới 16 tuổi.



Theo đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh, chiều ngày 11/6/2024, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hằng đang giao dịch và bán cháu gái 5 ngày tuổi tại nhà nghỉ Thu Hà, đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.



Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Phan Thị Hằng để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa cho biết: Do do hoàn cảnh khó khăn nên chị N.T.M đang mang thai con gái tháng thứ 9 có lên hội nhóm trên không gian mạng "Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi" để liên hệ tìm người nuôi con sau khi sinh. Sau khi liên hệ được với tài khoản facebook "Hang pham" của Phạm Thị Hằng, chị M nói nguyện vọng của bản thân muốn tìm người nuôi con sau sinh nên Hằng đồng ý, sau đó hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho M bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa.

Trong thời gian này, Hằng đã liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn ở huyện Như Xuân với giá 45 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho người mua, Hằng đã làm giả giấy chứng sinh cho cháu gái. Khi giao dịch đang diễn ra thị bị Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Phan Thị Hằng tại cơ quan công an.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ của Hằng 6 giấy tờ khai sinh (nghi làm giả). Ngoài ra, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra nơi ở hiện tại của Phạm Thị Hằng tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, lực lượng Công an phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ đang mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng đã thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi và trả cho mỗi người 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Phạm Thị Hằng dưới hình thức chuyển khoản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phạm Thị Hằng về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.