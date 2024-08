Công an Bình Thuận bắt đối tượng mang lệnh truy nã và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp Công an Bình Thuận bắt đối tượng mang lệnh truy nã và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 2/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa làm thủ tục bàn giao một đối tượng mang lệnh truy nã cho Công an tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo quy định pháp luật.