Công an Bình Thuận tặng 400 phần quà cho người khiếm thị, Công an Ninh Thuận ủng hộ 500 triệu đồng cho người nghèo

Ngày 15/3, Chi đoàn và Hội Phụ nữ cơ sở ghép Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Hội người mù tỉnh và các nhà mạnh thường quân trao tặng 400 phần quà cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá các phần quà lên đến 160 triệu đồng.

Đoàn viên, Hội viên Hội phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp tặng quà cho người khiếm thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CABT

Các phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, dầu ăn và tiền mặt, nhằm chia sẻ, hỗ trợ phần nào cuộc sống cho những người khiếm thị đang gặp khó khăn.

Trong buổi phát quà, không khí ấm áp lan tỏa khi nhà tài trợ, các tình nguyện viên và các cán bộ công an phối hợp nhịp nhàng, trực tiếp trao tận tay từng phần quà, hỏi thăm và động viên các cô bác, anh chị khiếm thị. Nhiều nụ cười đã nở trên khuôn mặt những người nhận quà, thể hiện sự hạnh phúc và trân trọng trước tấm lòng sẻ chia của lực lượng Công an Bình Thuận.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các lực lượng Công an, các nhà tài trợ mà còn nhằm lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" trong xã hội.

Công an Bình Thuận mong rằng những món quà nhỏ này sẽ góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống… Ngoài việc trao quà, các cán bộ chiến sĩ cũng dành thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những người khiếm thị, qua đó hiểu hơn về những khó khăn mà họ đang phải đối mặt.

Hoạt động lần này nằm trong chuỗi chương trình vận động, phối hợp tổ chức từ thiện của Chi đoàn và Hội Phụ nữ cơ sở ghép Phòng Cảnh sát Hình sự, với mục tiêu mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, kết nối các tấm lòng hảo tâm.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa khác, hướng tới các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Công an Ninh Thuận ủng hộ 500 triệu đồng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 15/3, nguồn tin từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết, Công an Ninh Thuận đã ủng hộ 500 triệu đồng đến chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn do, Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cùng đại diện lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã trao tặng 500 triệu đồng đến chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" tỉnh năm 2025.

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Ninh Thuận, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Ninh Thuận gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBCS lực lượng Công an Ninh Thuận.

Ông Lê Văn Bình nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với tinh thần cả nước "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhận bảng ủng hộ tiền từ lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: CANT

Nguồn kinh phí trao tặng đến chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" của tỉnh Ninh Thuận trong đợt này, do CBCS Công an Ninh Thuận tự nguyện đóng góp.

Trước đó, hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động, CBCS Công an tỉnh Ninh Thuận đã đóng góp kinh phí để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao bằng và Gia Lai với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.