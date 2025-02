Công an Ninh Thuận phát lệnh truy nã bị can Lê Văn Duy Khánh trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Ninh Thuận phát lệnh truy nã bị can Lê Văn Duy Khánh trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 14/2, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng truy bắt bị can Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có hành vitrốn khỏi nhà tạm giữ của cơ quan công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc đã ban hành Quyết định (số 18/QĐTN) truy nã toàn quốc đối với bị can Lê Văn Duy Khánh. Bị can Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: CANT Theo Công an huyện Thuận Bắc, ngày 15/8/2024 bị can Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do Trại giam công an tỉnh Ninh Thuận đang trong quá sửa chữa, bị can Khánh được gửi giam giữ tại buồng giam A3, nhà giam giữ Công an huyện Thuận Bắc. Trong thời gian tạm giam tại đây, bị can Khánh đã lợi dụng khu vực này bị khuất tầm nhìn camera an ninh không thể quan sát được đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam trốn ra ngoài. Khoảng 13 giờ 30 ngày 11/2, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra thì phát hiện Khánh đã bỏ trốn. Qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ xác định, khoảng 11 giờ 28 ngày 11/2, bị can Khánh đã trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam giữ trốn ra ngoài. Lệnh truy nã bị can Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: CANT Bị can Lê Văn Duy Khánh - SN 1991 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc tịch: Việt Nam. Quê quán: Quảng Trị Nơi thường trú: Ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Họ tên Bố: Lê Hoàng Long; họ tên mẹ: Dương Thị Mười Đặc điểm nhân dạng: chiều cao: 1m66; Đặc điểm khác: sẹo không hình 1.2 x 1.5 cm ngay nhân trung. Công an tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị Nhân dân nếu có thông tin về đối tượng Lê Văn Duy Khánh, vui lòng báo ngay cho Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an huyện Thuận Bắc hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin về người dân cung cấp sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Tham khảo thêm Bắt đối tượng vừa ra tù trộm 22 chiếc Iphone bán lấy tiền gửi tiết kiệm ở Ninh Thuận

Người dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận đón Tết Ất Tỵ 2025 ra sao?