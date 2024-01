Công an TP. Phan Thiết kêu gọi người dân cảnh giác, phòng ngừa tội phạm

Trước đó, Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP. Phan Thiết đã gửi thư kêu gọi nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Thượng tá Trần Long Khánh, Công an TP. Phan Thiết sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ cho nhân dân vui xuân, đón tết bình yên, hạnh phúc.

Công an TP. Phan Thiết kêu gọi nhân dân trên địa bàn thực hiện một số nội dung như: Không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, các loại pháo trái phép...; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ cho cơ quan chức năng để xử lý.

Không tổ chức, không tham gia hoạt động cờ bạc, mại dâm, ma túy và các hoạt động mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. Không tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự; không tham gia các trò chơi trúng thưởng, vay tiền qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP... và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng dưới bất kỳ hình thức nào. Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông…

Mọi thông tin về an ninh, trật tự kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thành phố, số điện thoại 0252.3828.113 để kịp thời xử lý.