Công an Bình Thuận tuyên dương nông dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tuyên truyền pháp luật, chính sách thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Cũng theo ông Nguyễn Phú Hoàng, 5 tập thể gồm HND TP. Phan Thiết, HND xã Tân Thắng huyện Hàm Tân, Chi HND 1 xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, HND phường Phước Hội, thị xã La Gi và HND huyện Phú Quý. Các tập thể và cá nhân được tuyên dương lần này rất xứng đáng, có nhiều đóng góp cho công tác Hội và góp phần phát triển kinh tế và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Có 5 tập thể và 12 cá nhân thuộc HND tỉnh Bình Thuận được Công an tỉnh Bình Thuận tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: PV

Một trong 12 cá nhân được tuyên dương lần này là bà Lương Mỹ Linh, Phó chủ tịch HND TP. Phan Thiết. Trao đổi với Dân Việt, bà Lương Mỹ Linh cho biết, thời gian qua bà luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi các chính sách pháp luật mới, sát cánh cùng với tập thể, lãnh đạo của HND thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần đưa công tác HND, phong trào nông dân phát triển.

"Bản thân tôi đã cùng với Tập thể Ban Thường vụ HND quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác HND đòi hỏi sự cố gắng và phấn đấu để cùng HND các cấp thực hiện tốt công tác tham gia hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân…", bà Linh chia sẻ.

Cũng theo bà Linh, suốt những năm vừa qua, bản thân bà nhiều lần tham mưu, đề xuất các nội dung hoạt động công tác HND và phong trào nông dân thành phố, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh của địa phương. Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn...

Theo HND TP. Phan Thiết, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật đến từng cán bộ, hội viên nông dân, được bà Linh vận dụng rất hiệu quả. Cụ thể, bà Linh đã thông qua các hình thức tuyên truyền học tập đa dạng phong phú như: sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ; qua các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao các hoạt động xã hội.

Các hội viên Hội Nông dân TP. Phan Thiết tham quan một vườn lan ở Bình Thuận. Ảnh: PV

Kết quả từ năm 2019 đến nay, HND TP. Phan Thiết đã tổ chức 2.995 buổi tuyên truyền cho 97.336 lượt cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó là phối hợp tổ chức 98 lớp tập huấn phòng chống tội phạm cho 3.339 lượt cán bộ hội viên nông dân. Ngoài ra, HND TP Phan Thiết còn tổ chức 6 lớp tập huấn về phòng, chống ma túy, mại dâm, AIDS cho 273 lượt cán bộ hội viên.

Đặc biệt là xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Nhận cảm hóa giáo dục 22 đối tượng lầm lỗi và đã hỗ trợ tạo điều kiện về vốn, vật tư để giúp các đối tượng có điều kiện sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng.

HND TP. Phan Thiết đã phối hợp giải quyết 253 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân và cử cán bộ để tham gia cùng UBND thành phố tiếp công dân định kỳ theo quy định. Song song cán bộ hội còn tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết, đối thoại khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án.

Một trong những hành động của HND TP. Phan Thiết được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đánh giá cao là đã xây dựng được đội ngũ cốt cán chính trị trong tổ chức HND. Lực lượng cốt cán chính trị của HND thường xuyên bám sát các hoạt động của cụm dân cư nơi cư trú, nắm chắc tình hình diễn xuyên bám sát các hoạt động của cụm dân cư, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ hội viên cũng như mâu thuẫn của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự ở địa phương.

Bà Lương Mỹ Linh, Phó chủ tịch HND TP. Phan Thiết( áo đỏ ở giữa) và HND xã Thiện Nghiệp ra mắt các thành viên tuyên truyền về tác hại của ma tuý. Ảnh: PV

Hội các cấp đã giúp Công an thực hiện tốt nhiều chương trình

Ngày 15/7, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2019 – 2024 và Đại tá Trần Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì. Có 200 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, HND tỉnh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức Hội cấp tỉnh, huyện và 76 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo Ban tổ chức, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận và Ban chỉ đạo các cấp, công tác phối hợp của giữa lực lượng Công an với các cơ quan ban ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an và các tổ chức Hội phối hợp tổ chức 3.857 lượt tuyên truyền pháp luật cho 971.000 lượt hội viên, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân; cấp phát 555.000 tờ rơi, 546 pa nô, áp phích; xây dựng 85 chuyên mục truyền hình, 225 phóng sự, tin bài phát sóng trên chuyên mục phát thanh; phối hợp hướng dẫn xây dựng, duy trì 32 loại mô hình tại địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với sự tham gia của hơn 3.527 thành viên là cán bộ, hội viên các tổ chức Hội và Nhân dân.

Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnhBình Thuận phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CABT

Lực lượng Công an đã phối hợp các tổ chức Hội xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả hàng trăm mô hình "tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự", thông qua các mô hình, hội viên các cấp và Nhân dân đã cung cấp 6.63 tin báo, tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 1.452 vụ với 1.604 đối tượng.

Công an đã vận động 152 đối tượng truy nã ra đầu thú; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.542 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ 19 hộ gia đình vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 1,61 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức Hội; đồng thời, đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ tiếp tục tục quan tâm, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", giai đoạn 2023 – 2033.

Ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận( áo trắng ở giữa) đại diện BTC trao thưởng cho các cá nhân tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: PV

Tại Hội nghị, đã tuyên dương, khen thưởng 32 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các đơn vị, địa phương giai đoạn 2019 - 2024.

Các tập thể, cá nhân thuộc HND tỉnh Bình Thuận được tuyên dương, khen thưởng HND tỉnh Bình Thuận có 5 tập thể và 12 cá nhân được tuyên dương là ông Đỗ Hữu Nhân, Trưởng ban xây dựng hội HND tỉnh Bình Thuận; Bà Lương Mỹ Linh, Phó chủ tịch HND TP. Phan Thiết; Ông Nguyễn Thể, HND xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc; Ông Thông Thanh Tuất, HND xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam; Bà Phan Thị Ngọc Tuyết, Phó chủ tịch HND huyện Phú Quý; Ông Lê Bá Trần Trung Dũn, Chủ tịch HND xã Đồng Kho huyện Tánh Linh; Ông Đỗ Thanh Tùng, HND xã Tân Đức, huyện Hàm Tân; Ông Đinh Văn Hiền, HND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; ông Trần Ngọc Vang, Chủ tịch HND phường Tân An, thị xã La Gi; Bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó chủ tịch HND huyện Bắc Bình; Ông Đào Thượng Thảo, Chủ tịch HND xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam; Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó chủ tịch HND xã Thiện nghiệp, TP. Phan Thiết.