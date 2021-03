Công an bồi thường 2,35 tỷ đồng cho người chết 4 năm mới được minh oan

Theo nguồn tin của PV Dân trí từ Bộ Tư pháp, Công an tỉnh Bắc Giang mới đây đã giải quyết xong việc bồi thường oan sai cho ông Mưu Quý Sường (đã mất năm 2013) với tổng số tiền là trên 2,35 tỷ đồng.

Vợ ông Sường - bà Vi Thị Cú (SN 1956, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) xác nhận phía gia đình bà đã được Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành chi trả đủ số tiền 2,35 tỷ đồng bồi thường về việc đã khởi tố, bắt tạm giam oan sai ông Mưu Quý Sường (SN 1944) về tội "Giết người".

Để nhận được số tiền bồi thường nêu trên, gia đình bà Cú cùng luật sư đại diện đã trải qua khoảng 4 lần thương lượng. Ban đầu, phía Công an tỉnh Bắc Giang chấp thuận mức bồi thường khoảng 5,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi vụ việc được báo cáo lên Bộ Công an thì số tiền bị rút xuống chỉ còn khoảng 4,9 tỷ đồng.

Bà Vi Thị Cú bên di ảnh của chồng mình - ông Mưu Quý Sường (Ảnh: N.T).

"Gia đình nhất trí 4,9 tỷ đồng, nhưng rồi cơ quan công an lại không nghe. Cuối cùng họ bồi thường 2,35 tỷ đồng. Nghĩ người thì mất rồi và đã được xin lỗi công khai, lấy lại danh dự nên dù đồng tiền được bồi thường không thỏa đáng nhưng gia đình vẫn đồng ý" - bà Cú bày tỏ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/1977, ông Mưu Quý Sường khi đó là Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Nội Thành, nay là xã Trù Hựu, phát hiện bà Hoàng Thị Múi (vợ ông Sường) bị ngã xuống suối tử vong nên đưa về nhà lo hậu sự.

Đám tang chưa kịp diễn ra thì ông Sường bị Công an huyện Lục Ngạn - Ty Công an Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) bắt giam vì nghi giết vợ.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Sường cho biết là vợ đã chết từ trước chứ không phải ông giết vợ rồi mang xác xuống suối dựng hiện trường giả. Nghi ông Sường là người giết vợ, Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Sường về tội "Giết người", sau đó chuyển vụ án đến Ty Công an Hà Bắc để điều tra theo quy định.

Trong thời gian được phân làm buồng trưởng, khu giam giữ của ông Sường xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau nên ông tiếp tục bị khởi tố. Sau đó, ông Sường phải lĩnh mức án 4 năm tù giam.

11 năm sau, ông Sường được thả ra mà không rõ lý do. Sau khi gia đình ông Sường xảy ra biến cố này, hai người con còn nhỏ của ông theo người thân sang Trung Quốc sinh sống. Ông Sường về địa phương trong tình cảnh không gia đình rồi chung sống với bà Vi Thị Cú.

Thấy mình bị oan, ông Sường đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng xin cứu xét. Đến ngày 11/12/2013, ông Sường qua đời do đau ốm mà chưa được minh oan.

Bà Cú và các con, trong đó có ông Mưu Văn Lợi (con chung của ông Sường và bà Cú), tiếp tục hành trình gửi đơn kêu oan cho ông Sường.

Đến ngày 30/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ban hành 2 quyết định, gồm: Quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội giết người vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và Quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Mưu Quý Sường về tội giết người do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.

Vào buổi chiều ngày 29/1/2018, sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi, gia đình ông Sường đã được Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức xin lỗi công khai tại trụ sở UBND xã Trù Hựu.