Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 8 ở Long An bị nhóm bạn lột áo, đánh hội đồng phải nhập viện

Nhóm học sinh vây đánh nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nhị Thành (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa Long An) chấn thương, phải nhập viện điều trị do hoảng loạn tinh thần và thương tích.