Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn cưỡng hiếp khiến có thai

Video bà Vũ Thị Cẩm - bà ngoại cháu Đ. M. A ở TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa) kể lại sự việc cháu mình bị bạn cùng lớp nhiều lần cưỡng hiếp dẫn đến có thai.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, lãnh đạo Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, đã tiếp nhận đơn của gia đình sinh cháu Đ.M.A (SN 2006) là học sinh lớp 9B trường THCS Thị trấn, TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) tố cáo bị bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến có thai gần 15 tuần tuổi. Hiện Công an thị xã đang tiến hành xác minh các bước tiếp theo.

Bà Vũ Thị Cẩm (76 tuổi, ở tiểu khu 5, phường Nguyên Bình, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) bức xúc cho biết: Tôi là bà ngoại của cháu Đ. M. A. Hiện A. mồ côi cả cha lẫn mẹ (bố cháu đã mất cách đây gần 10 năm, mẹ cháu mới mất cách đây 6 năm, cả hai vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo). Từ đó, vợ chồng tôi mang cháu A. về nuôi. Cháu A. còn có người anh trai sinh năm 1997 hiện đang làm công nhân.



Vừa nói chuyện bà Vũ Thị Cẩm không ngăn được dòng ngước mắt chua xót dâng trào, bà nói: Thời gian gần đây tôi thấy cháu A. có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên sợ sệt, đặc biệt là tôi thấy bụng to hơn trước nên tôi đã nói chuyện với con gái tôi là đưa cháu A. đi khám xem thế nào. Cầm kết quả siêu âm, cả gia đình tôi bang hoàng, không thể tin vào mắt mình được khi kết quả siêu âm cho thấy cháu A. đã mang thai khoảng 14 tuần 06 ngày.

"Sau khi về đến nhà chúng tôi mới gặng hỏi cháu thì cháu cho biết, khoảng tháng 5/2020 có hai cháu học sinh tên L.A và D.A (bạn cùng lớp) đến rủ cháu A. tham gia các hoạt động của trường, lớp. Tuy nhiên, L.A và D.A không đưa cháu bà đến trường mà đã đưa cháu A. đến nhà của một bạn học sinh cùng lớp tên là S. Khi đến nhà S. thì đã có các bạn nam cùng lớp là C, K, T, Ng đã đợi sẵn. Tại đây, nhóm học sinh này đã đe dọa, ép buộc bắt cháu tôi phải quan hệ tình dục với Ng. những thành viên còn lại có nhiệm vụ cảnh giới" – bà Cẩm nghẹn ngào cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, cháu Đ.M.A cho biết, khoảng 5/2020 khi hai bạn nữ cùng lớp là L.A và D.A đưa cháu đến nhà bạn cùng lớp tên L (phường Hải Hòa), khi đến nơi cháu đã thấy các bạn C, K, T, Ng, L chờ sẵn ở đó. Sau đó bạn Ng. bảo cháu vào phòng rồi bất ngờ khóa cửa lại và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu, các bạn còn lại ở ngoài canh gác.

Cũng theo cháu A. tiếp theo đó khoảng tháng 6/2020, hai bạn nữ L.A và D.A lại tiếp tục rủ cháu đến nhà bạn N để học ngoại khóa, tại đây cháu thấy vẫn đầy đủ các bạn C, K, T, Ng, L đang ở đó, rồi bạn Ng. tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu.

Sau đó ở nhà bạn S. thì bạn Ng. lại tiếp tục đe dọa và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu lần nữa.

Cũng theo bà Vũ Thị Cẩm, sau khi phát hiện sự việc cháu A. có thai, gia đình tôi đã đến nhà cháu Ng. khi đó cháu Ng. cũng thừa nhận hành vi của mình nhưng gia đình cháu Ng. bỏ mặc không nói lời nào.

"Ngay từ khi học lớp 7, cháu A. đã bị các bạn cùng nhóm trên (trong đó có bạn K) học cùng lớp nhiều lần sàm sỡ. Cháu về có kể lại và gia đình đã lên trường báo với cô giáo chủ nhiệm tên Th. Khi đó cô giáo đã xin gia đình không làm đơn báo nhà trường và hứa sẽ chấn chỉnh sự việc trên. Vì nghĩ đến môi trường giáo dục và lời hứa của cô giáo nên ông ngoại cháu đã bỏ qua", bà Vũ Thị Cẩm nói thêm.

Ông Lê Trương Được - Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện UBND phường đã nhận được đơn tố giác của gia đình cháu A.. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Hòa đã báo cáo Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp tiến hành xác minh. Hiện công an đã triệu tập những người liên quan. Vụ việc vượt quá thẩm quyền nên công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an thị xã thụ lý, giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn, phường Hải Hòa, TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, cách đây mấy ngày, bà ngoại của em A. đến xin phép cô giáo chủ nhiệm cho A. nghỉ học một thời gian dài để điều trị bệnh. Thấy vậy, giáo viên chủ nhiệm xuống nhà thăm hỏi thì mới biết A. đã mang thai. Ban giám hiệu đã xuống gia đình em A. thăm hỏi động viên, đồng thời báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn.

Bà Vũ Thị Thanh Vân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện đã nắm được sự việc cháu A. mang thai và báo cáo lên Chủ tịch UBND thị xã và Phòng đã có báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Ngày 21/9, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, đơn vị này cũng đã nắm được sự việc và đang có văn bản chỉ đạo nhanh chóng xác minh làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn và nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu A..

Hiện các cơ quan chức năng của thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc xác minh vụ việc để có hướng xử lý.