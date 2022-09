TP.Thuận An không nghỉ lễ để cấp căn cước công dân

Đây là hoạt động nằm trong tháng cao điểm của Công an TP.Thuận An nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho người dân thành phố.

Công an TP.Thuận An tổ chức thành 4 tổ cấp căn cước công dân. Trong đó, 2 tổ cấp căn cước công dân tại trụ sở Công an TP.Thuận An; một tổ lưu động tại Công an phường Thuận Giao; và một tổ khác ở Công an phường An Phú.

Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cấp căn cước công dân cho người dân. Ảnh: Trần Khánh

Thiếu tá Trần Minh Tuấn - Phó trưởng Công an TP.Thuận An cho biết, đa số người dân trên địa bàn TP.Thuận An làm công nhân tại các công ty. Dịp lễ, nhiều công nhân không có điều kiện về quê.

Công an TP.Thuận An đã huy động lực lượng, làm việc cả ban đêm để tạo điều kiện cho người lao động được làm căn cước công dân nhanh chóng và thuận lợi.

Trong và sau dịp lễ Quốc khánh 2/9, việc cấp căn cước công dân vẫn được duy trì bình thường.

"Đặc biệt, ngay trong dịp lễ, các tổ cấp căn cước công dân sẽ hoạt động suốt từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, hoặc đến khi hết hồ sơ của người dân thì thôi", Thiếu tá Trần Minh Tuấn cho biết.

Mỗi tổ đặt mục tiêu mỗi ngày ngày giải quyết khoảng 1.000 hồ sơ cấp căn cước công dân. Với 4 tổ, Công an TP.Thuận An sẽ giải quyết khoảng 4.000 hồ sơ.

Anh Lê Thanh Tùng làm công nhân ở khu công nghiệp VSIP I (TP.Thuận An) cho biết, các khâu được tổ chức bài bàn tại điểm cấp căn cước công dân lưu động.

Việc trực cấp căn cước công dân xuyên qua lễ Quốc Khánh 2/9 được các doanh nghiệp và công nhân ủng hộ. "Tranh thủ ngày nghỉ, mọi người có nhiều thời gian để làm giấy tờ tùy thân", anh Tùng nói.

Công an TP.Thuận An đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân. Ảnh: Trần Khánh

Công an TP.Thuận An cho biết, hiện nay TP.Thuận An đã cấp căn cước công dân cho khoảng 318.000 người, trên tổng số 446.000 dân cư trú trên địa bàn.

Để tạo thuận lợi cho người dân, công an phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng đã gửi thông báo đến từng hộ dân để thông tin và các loại giấy tờ cần thiết khi làm hồ sơ cấp căn cước công dân.

Công an TP.Thuận An đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho tất cả các công dân trên địa bàn.