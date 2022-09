Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xét nghiệm ADN 28 người để chứng minh hành vi lừa đảo

Những dấu hiệu bất thường ở Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, một nguồn tin của Dân Việt từ Công an tỉnh Long An ngày 26/9 cho biết, hiện dư luận rất quan tâm đến việc xét nghiệm ADN 28 người ở đây. Vị cán bộ này giải thích, giám định ADN để làm rõ nội dung tố cáo trong đơn tố giác tội phạm của nhiều nguồn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Long An.

Cụ thể, trong đơn tố giác nhiều nguồn gửi đến, họ cho rằng số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có biểu hiện bất thường.

Nhiều người cho rằng, ở Tịnh thất Bồng Lai có nhiều điều bất thường cần được làm sáng tỏ. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo công an, dấu hiệu bất thường này xuất phát trong thời gian khá dài mà mạng xã hội đã lên tiếng. Đầu tiên là các cháu trong nhóm trẻ đi thi Thách thức danh hài 2 lần đạt thứ hạng cao. Nhiều người cho rằng, những đứa trẻ hiện sống và nuôi dưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai là trẻ em cơ nhỡ, không cha, không mẹ được ông Lê Tùng Vân cưu mang đem về, sau đó sẽ dạy dỗ cho đến ngày trưởng thành.

Trong khi đó, rất nhiều nguồn dư luận lại đặt ngược vấn đề, các cháu đều có cha mẹ và cùng cùng sống chung trong một nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Nơi đây dần dần khá nổi tiếng với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai", sau này là "Thiền am bên bờ vũ trụ" do ông Lê Tùng Vân khởi xướng.

Khi vụ án cùng 6 bị can bị khởi tố cùng tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", sau đó đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ngày 21/7, dư luận một lần nữa yêu cầu công an xác định, có hay không một số cá nhân cùng chung huyết thống, cụ thể là các cháu có cha mẹ sống cùng tại đây hay không.

Làm rõ hành vi lừa đảo của ông Lê Tùng Vân

Cũngg theo nguồn tin công an, việc tiến hành trưng cầu giám định ADN 28 cá nhân đã thực hiện được 23 trường hợp (có 10 trẻ em) vào trưa 24/9. Mục đích là để chứng minh làm rõ ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại tịnh Thất Bồng Lai có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay không.

"Hiện Công an tỉnh Long An đã lấy mẫu 23 trường hợp để giám định ADN, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin cụ thể", một cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết. Ảnh: Thiên Long

Theo vị này, nhiều thông tin trên mạng xã hội khẳng định những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai là trẻ em lang thang, cơ nhỡ được ông Lê Tùng Vân đưa về, sau đó các "mạnh thường quân" trong và ngoài nước đã chuyển tiền giúp đỡ từ nhiều năm qua.

"Kết quả giám định ADN của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An là cơ sở để làm rõ nội dung tố giác ông Lê Tùng Vân và những người khác ở Tịnh thất Bồng Lai có giả mạo nuôi trẻ mồ côi để nhận tài trợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không?", nguồn tin cho hay.

