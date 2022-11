Công an giả định cảnh đối tượng vì tư thù cá nhân đã đốt siêu thị có hàng nghìn người bên trong

Theo Công an TP.Hà Nội, tình huống giả định như sau, vào hồi 9 giờ ngày 11/11/2022, xảy ra cháy khu vực chứa hàng hóa của gian hàng trong siêu thị và khu vực ẩm thực tại tầng 1 của Trung tâm thương mại.

Nguyên nhân do tư thù cá nhân, 1 người mang chất đốt dạng lỏng đến gian hàng tại tầng 1 khu vực siêu thị gào thét, rải chất đốt và châm lửa đốt ném vào hàng hóa trong gian hàng, đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan ra xốp, bao bì hàng hóa tại khu vực này.

Lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy khi mới phát sinh. Ảnh: CACC

Lực lượng bảo vệ cơ sở lập tức khống chế đối tượng, hô hoán, nhấn nút báo cháy để mọi người sơ tán.

Do khu vực chứa hàng có chứa số lượng lớn chất cháy là thùng bìa cát tông, xốp, kệ gỗ, nhựa tổng hợp nên đám cháy phát triển nhanh, sinh ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói, khí độc.

Tại thời điểm xảy ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; hệ thống chữa cháy tự động của khu vực này được kích hoạt nhưng không hiệu quả do chất cháy dạng lỏng chảy loang theo dòng nước lan ra các khu vực xung quanh, đám cháy phát triển mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu chứa hàng.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy. Ảnh: CACC

Hệ thống cửa sập chống cháy sập xuống khu vực gian hàng, tuy nhiên do nhiệt bức xạ mạnh nhanh chóng cháy lan sang khu vực bán hàng khác của siêu thị trước khi cửa sập chống cháy sập xuống và có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ các gian hàng liền kề nếu không được chữa cháy kịp thời.

Tại thời điểm xảy ra cháy, Trung tâm thương mại có khoảng 1.000 người đang có mặt, khi thấy có cháy nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhân viên TTTM tổ chức thoát nạn và sơ tán tài sản khi được thông báo có sự cố cháy. Ảnh: CACC

Tại khu vực ẩm thực, trong khi thoát nạn đầu bếp của nhà hàng bất cẩn làm đổ chảo dầu gây cháy. Dưới tác động của nhiệt độ làm dây dẫn gas (đoạn nối bằng cao su tổng hợp từ đường ống cấp vào bếp) bị phá hủy, gas thoát ra ngoài gây cháy lớn. Đám cháy phát triển mạnh, cháy lan ra toàn bộ khu vực nhà hàng tại tầng 1.

Lúc này, có khoảng 340 người được lực lượng cơ sở, Công an quận sơ tán và hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn cứu hộ cho 1 nạn nhân bị thương do va chạm giao thông tại bãi đỗ xe. Ảnh: CACC

Còn 24 người bị nạn do ngạt khói, hoảng loạn, xô đẩy nhau dẫn đến chấn thương nhẹ, chờ lực lượng chức năng đến cứu, trong đó có 01 người bị ngạt khói trốn trong nhà vệ sinh tầng 1; 04 người phá kính chạy ra mái tầng 1 kêu cứu; 05 người bị nạn tại tầng 2 (02 người bị ngạt khói, 03 người bị thương nhẹ); 07 người bị ngạt khói chạy lên mái tầng 4 tạo một cầu dây để tụt xuống tuy nhiên người đầu tiên đã bị mắc kẹt trên dây bị treo lơ lửng không tụt xuống được chờ lực lượng chức năng đến cứu; 06 người ngạt khói, 01 người bị thương nhẹ chạy lên mái tầng 5 kêu cứu.

Tại vị trí bãi đỗ xe trước Trung tâm thương mại, trong quá trình thoát nạn, một người lái xe ô tô do hoảng loạn, không làm chủ tốc độ đã lái xe đâm phải 01 khách hàng rồi đâm vào bồn tiểu cảnh gây hư hỏng xe khiến nạn nhân bị đè lên và chấn thương nặng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thiết bị fly cam để trinh sát đám cháy, tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt cần ứng cứu. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, tài xế ô tô sợ hãi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bên trong siêu thị, trong quá trình thoát nạn, do chen lấn, xô đẩy, khách hàng đã va chạm vào các giá hàng dẫn đến sập đổ, các kiện hàng rơi xuống đè vào 01 người gây chấn thương và mắc kẹt không thoát ra được chờ lực lượng chức năng đến cứu.

Ngay khi nhận được tin xảy ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai các hoạt động CNCH, hướng dẫn thoát nạn; sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu; thông báo qua hệ thống loa của cơ sở, đồng thời gọi điện báo cháy cho Công an TP.Hà Nội qua Trung tâm thông tin chỉ huy 114.

Lực lượng cứu nạn cứu nạn nhân bằng cáng cứu hộ. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an Thành phố nhanh chóng thông báo cho các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy và CNCH.

Sau một thời gian nỗ lực phối hợp chữa cháy và CNCH giữa lực lượng PCCC cơ sở, Công an quận Hà Đông, các lực lượng chức năng quận Hà Đông và chủ công là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội, đến khoảng 9 giờ 55 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ các nạn nhận bị mắc kẹt đều được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận, đưa về khu vực tập kết an toàn, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chỉ huy chữa cháy đã tổ chức bàn giao cho Công an quận Hà Đông tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Đánh giá về buổi diễn tập, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập.

Qua buổi diễn tập phương án, vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu UBND các cấp phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, đẩy mạnh công tác "bốn tại chỗ" để góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra; Các đơn vị tham gia diễn tập tổ chức họp rút kinh nghiệm để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, bất cập và có những giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời, bổ sung hoàn thiện phương án, qua công tác rút kinh nghiệm diễn tập áp dụng các kỹ, chiến thuật vào thực tiễn công tác chữa cháy và CNCH…