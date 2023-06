Công an giả gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an xịn Công an giả gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an xịn

Trong lúc thực hiện cuộc gọi video để lừa bị hại, đối tượng tự xưng là Lê Hải Sơn bất ngờ phát hiện người đang nói chuyện với mình là một cán bộ công an, đang công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng...