TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ súng trong nhà trọ, 1 người chết; tin mới vụ tấn công bằng súng tại Đắk Lắk

Nổ súng trong nhà trọ, 1 người chết

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Phạm Ngọc Lợi (20 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) về Công an huyện Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền về hành vi vô ý làm chết người. Theo đó, nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là do súng của Lợi bị cướp cò.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ nổ súng làm nam thanh niên tử vong ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Clip: Thiên Long

Khoảng 1 giờ cùng ngày, Tâm ở trong phòng trọ 6 Luyến ấp 7, xã Nhị Thành cùng với T.M.T. (16 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) cùng 2 bạn nữ, lúc này Lợi đem một khẩu súng do Lợi mua trên mạng ra xem.

Bên ngoài lúc này nghe nhiều tiếng ồn ào, cả nhóm đứng dậy bước ra, cũng đùa giỡn. Tay đang cầm khẩu súng ngón trỏ đặt vào cò, do bất cẩn, Lợi làm súng nổ, viên đạn bay trúng đầu Tâm làm nạn nhân gục tại chỗ bất tỉnh.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ nổ súng làm thanh niên tử vong. Ảnh: Thiên Long

Nhóm thanh niên cùng nhà trọ đưa Tâm đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển Tâm sang Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, viên đạn làm tổn thương nặng gây xuất huyết não, trong não có dị vật 13mm. Dù tích cực điều trị nhưng nạn nhân tử vong trưa cùng ngày.

Đối tượng Lợi khai nhận, ngày 13/6 Lợi đặt mua khẩu súng trên mạng với giá 2 triệu đồng để phòng thân khi đi trên đường và tới nhà trọ của bạn.

Tạm giữ hình sự 62 đối tượng trong vụ tấn công bằng súng tại Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 62 đối tượng liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin. Trong số này, có nhiều đối tượng được gia đình đưa đi đầu thú.

Bên cạnh việc truy bắt nhóm đối tượng tấn công, cơ quan công an đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác.

Các tài liệu, vật chứng đã chứng minh rõ ràng đây là một nhóm có tổ chức, bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng Y Thô Ayun (tức Ama Kzruh, 35 tuổi, ở huyện Krông Búk, Đắk Lắk) là một trong những kẻ chủ mưu, khởi xướng vụ tấn công.



Một số đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Hôm qua (16/6), thông tin về vụ việc, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khoảng 0h35' ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ 2 nhóm đối dùng súng tấn công, làm chết 9 người, bị thương 2 người.

Trong đó có 4 cán bộ Công an xã, 2 cán bộ Ủy ban nhân dân xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ Công an xã bị thương.

Ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân; khẩn trương thực hiện chế độ, chính sách, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương và gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng.

Các đối tượng khai nhận, mục đích tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và Công an xã để cướp vũ khí, nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh mong được trả lại 14 tỷ đồng “em chúc Tết chị”

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan điều tra Bộ Công an (CQĐT) vừa ra kết luận bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Lần này, phía Cơ quan điều tra giữ nguyên đề nghị truy tố 15 người theo Điều 222 gồm 4 người của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh là Vũ Liên Oanh, cựu Giám đố Sở; Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục; Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh, cùng cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính.

Bị can Vũ Liên Oanh (đứng) bị cáo buộc thêm tội nhận hối lộ vì cầm 14 tỷ đồng "chúc Tết".

11 bị can khác gồm: Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công ty NSJ Group; Trần Thị Thanh Xuân và Trần Ngọc Thắng, cùng là cựu Tổng giám đốc Công ty MQF; Ngô Mạnh Hùng, cựu Phó giám đốc Công ty MQF; Lê Long Hải, Giám đốc kinh doanh khu vực 3 Công ty NSJ Group; Lê Đại Tân, chuyên viên kinh doanh Công ty NSJ Group; Phạm Việt Anh, Phó phòng dự án Công ty MQF; Hoàng Thị Minh Tâm, nhân viên Công ty MQF; Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Gia Lộc; Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên Công ty Gia Lộc; Phạm Đức Chính, nhân viên Công ty Gia Lộc.

Ngoài ra, cảnh sát đề nghị truy tố thêm 2 bị can về Điều 222 gồm Trần Phú Hưng và Nguyễn Anh Tuấn, lần lượt là cựu Phó tổng và thẩm định viên Công ty đầu tư và định giá AIC. Như vậy, sau điều tra bổ sung, số bị can trong vụ nâng lên 17 người.

Tình tiết mới khác, Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị truy tố bổ sung về tội "Đưa hối lộ". Nhóm cựu cán bộ Sở là Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long bị đề nghị truy tố bổ sung về tội "Nhận hối lộ".

Trong số các bị can, Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC và đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai. Bà Nga còn bị TAND TP.Cần Thơ phạt 8 năm tù vì vi phạm đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh này.

Bị can Trần Phú Hưng cũng bị TAND TP.Hà Nội phạt 30 tháng tù trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên phúc thẩm vụ AIC tại tòa án cấp cao.

Ở vụ án tại Quảng Ninh, cơ quan điều tra cáo buộc Hoàng Thị Thúy Nga thông đồng với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đạo tạo Vũ Liên Oanh và nhận sự "tạo điều kiện". Bà Nga cùng thuộc cấp sau đó được tự lập 6 dự án cho Sở Giáo dục và Đào tạo rồi tham gia và trúng cả 6 trong giai đoạn 2016 - 2019.

Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vật tư bị "nâng khống" nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng, theo kết luận điều tra.

Sau đó, Nga thường tìm gặp Vũ Liên Oanh trong các dịp Tết từ cuối 2016 đến đầu 2020; mỗi lần biếu từ 1 – 5 tỷ đồng, tổng cộng 14 tỷ đồng. Trong 4 lần đưa tiền, có 3 lần bà Nga đến phòng làm việc của bà Oanh và một lần tới nhà riêng; khi đưa tiền bà Nga nói: "Em cảm ơn và chúc Tết chị".

Điều tra xác định giữa Oanh và Nga không trao đổi, bàn bạc, thống nhất về việc đưa tiền; Oanh không đòi hỏi, ép buộc việc này và chỉ biết số tiền mỗi khi được "biếu". Cựu Giám đốc Sở hiện mong muốn được khắc phục, trả lại số tiền trên để được hưởng khoan hồng.

Hai cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khác cũng nhận hối lộ từ Nga là Ngô Vui nhận 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long hơn 1,8 tỷ đồng. Cả hai người cũng mong muốn nộp lại để khắc phục hậu quả.

Đề nghị xử phạt người đàn ông sàm sỡ chủ quán cà phê

Chiều 17/6, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, ông Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã giao Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh xử phạt hành vi sàm sỡ phụ nữ của một người đàn ông trên địa bàn.

Người đàn ông sàm sỡ phụ nữ bị đề nghị xử phạt 6,5 triệu đồng. Ảnh minh hoạ. Nguồn: CAND

Trước đó, lúc 20h30 ngày 17/5, tại quán cà phê P.T thuộc khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, do anh P.T và vợ là N.T.X làm chủ, Nguyễn Thuận Cường tên thường gọi Lép (SN 1996, trú khu phố Vĩnh Tiến, Hồ Xá, Vĩnh Linh, làm nghề lái xe) đi vào quán gặp X để mua thuốc lá.

Trong lúc chị X đang thối tiền thừa, lợi dụng trong quán không có người, Cường đã áp sát chị X và thực hiện hành vi sàm sỡ, bóp ngực chị X. Hành vi của Cường đã làm chị X hoảng hốt, hét lên và hai bên xảy ra cự cãi.

Sau khi tiếp nhận vụ việc Công an thị trấn Hồ Xá xác minh làm rõ Nguyễn Thuận Cường đã cố ý "sàm sỡ" chị X, vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Công an thị trấn Hồ Xá đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt Nguyễn Thuận Cường 6,5 triệu đồng về hành vi sàm sỡ.

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ

Ngày 17/6, theo nguồn tin của Dân Việt, VKSND tỉnh Điện Biên đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); Phạm Trung Kiên (Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch UBND TP.Điện Biên Phủ); Trần Xuân Mạnh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh (chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch TP.Điện Biên Phủ) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ.

Các bị can Nguyễn Thị Khương (nhân viên Trung tâm quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ), Trần Thị Hòa (cán bộ Trung tâm quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ) và Trần Thị Vân (Giám đốc Trung tâm quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ), bị VKS tỉnh này truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-12/2021, khi thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, các bị can trên đã có những vi phạm liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2020, UBND TP.Điện Biên Phủ đã giao Trung tâm quản lý đất đai TP này tiến hành đo đạc, kiểm đếm, thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Bị can Khương đã làm việc với những người của Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên (công ty có phần đất nằm trong diện bị thu hồi) để thực hiện giải quyết những phương án bồi thường, tái định cư của dự án. Khi công ty cung cấp tài liệu, Khương không kiểm tra, xác minh đối tượng bị thu hồi đất có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định trên phần đất bị thu hồi hay không, không tổ chức lấy ý kiến người bị thu hồi đất mà vẫn lập phương án hỗ trợ để trình lãnh đạo phê duyệt.

Sau khi thấy số liệu khớp với tờ trình, Hiệp không xem báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính Kế hoạch mà ban hành tờ trình UBND TP phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Sau đó, ông Tuấn Anh đã phê duyệt phương án trái quy định.

Nhà chức trách xác định việc các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong việc bồi thường cây trồng và chính sách hỗ trợ, ổn định đời sống, sản xuất, gây thiệt hại của Nhà nước gần 7 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Điện Biên đánh giá hành vi của các bị can trên là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.