Khởi tố bị can với 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Hà Nội

Ngày 17/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương (SN 1981, HKTT: Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định) và Lê Văn Hưng (SN: 1984, HKTT: Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội "Cố ý gây thương tích".

Hai đối tượng hành hung phóng viên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN

Trước đó, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã giao Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa và các đơn vị chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã triệu tập 2 đối tượng là Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Phương và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh, gây thương tích cho anh T.T.C, là phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng về tội "Cố ý gây thương tích", quy định theo Điều 134 Bộ luật hình sự.