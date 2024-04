Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên Ngân hàng gọi điện hỗ trợ khóa tài khoản, thẻ ngân hàng

Đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bảo mật (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP…), từ đó đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mới đây, chị T (trú tại Hà Nội) bị đối tượng giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng của Ngân hàng gọi điện thông báo chị có thẻ ở Ngân hàng nhưng không tiêu, đối tượng đề nghị chị hủy để không mất phí hàng năm. Tin tưởng là nhân viên của Ngân hàng đang rà soát nên chị T đã đồng ý.

Ảnh mang tính minh họa.

Lúc này đối tượng nói sẽ chuyển thông tin của chị T cho Phòng thẻ của Ngân hàng để nhân viên phòng thẻ làm việc. Sau đó, 01 đối tượng khác gọi điện, kết bạn qua Zalo giới thiệu là nhân viên Phòng thẻ của Ngân hàng và gửi cho chị T một đường link hướng dẫn chị T hoàn thiện các thủ tục hủy thẻ. Chị T đăng nhập các thông tin nhưng không hoàn thành được việc hủy thẻ nên đối tượng nói sẽ khai giúp và đề nghị chị gửi ảnh chụp Căn cước công dân, thẻ ngân hàng, mã OTP trên app của ngân hàng. Sau khi gửi các thông tin cho đối tượng, chị T nhận được tin nhắn của Ngân hàng thông báo tài khoản đã bị rút hơn 120 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo.

Đề phòng ngừa với thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như: Căn cước công dân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP,... cho người lạ, đối tượng không quen biết. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an để kịp thời giải quyết theo quy định.