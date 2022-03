Công an Hải Phòng thông tin vụ bố dùng búa đập vào đầu con trai

Theo Công an TP.Hải Phòng, vào khoảng 5h20' ngày 19/3, tại phòng ngủ tầng 2 (số nhà 44/10 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), do mâu thuẫn gia đình, Vũ Quốc Sỹ (SN 1972, trú tại địa chỉ trên) đã dùng búa đập vào đầu con trai là Vũ Hoàng P. (SN 2000).

Vũ Quốc Sỹ trình diện tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP cung cấp

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thượng Lý và người dân đã đưa Vũ Hoàng P. đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, Vũ Quốc Sỹ có tiền sử điều trị bệnh lý về thần kinh, thuộc diện được hưởng trợ cấp tâm thần. Đến 8h30' ngày 19/3, Công an phường Thượng Lý (Công an quận Hồng Bàng) đã vận động được Vũ Quốc Sỹ ra trình diện.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.