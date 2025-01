Công an Hải Phòng xử lý một cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường

Theo Công an TP Hải Phòng, Đội An ninh năng lượng, tài nguyên và môi trường - Phòng An ninh kinh tế phát hiện hộ kinh doanh Thương binh Toàn Thắng, số đăng ký kinh doanh 02N8016333, trụ sở tại số 842 đường Phạm Văn Đồng, tổ 5, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, chủ hộ là ông Bùi Văn Toàn, sinh ngày 12/3/1958, ngành nghề kinh doanh là thu gom rác thải không độc hại và tái chế phế liệu.

Nơi tập kết phế liệu của Hộ kinh doanh Thương binh Toàn Thắng. Ảnh: CAHP.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các hoạt động thu gom, tập kết, sơ chế phế liệu nhựa, hộ kinh doanh này không có thủ tục, hồ sơ về môi trường theo quy định pháp luật, có dấu hiệu vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường.

Ngay sau đó, Phòng An ninh kinh tế tiến hành xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Dương Kinh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả công tác phối hợp và hồ sơ, tài liệu vụ việc do Phòng An ninh kinh tế chuyển giao, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Dương Kinh đã tham mưu cho UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cới số tiền 32,5 triệu đồng đối với ông Bùi Văn Toàn, là chủ Hộ kinh doanh thương binh Toàn Thắng về hành vi cơ sở đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường trong trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện.