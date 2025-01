TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết người vì ghen tuông; bắt giữ kẻ cướp giật hơn 200 vé số của người già

Đâm chết người vì ghen tuông

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Bé (SN 1960, ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Cán bộ điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Trần Văn Bé. Nguồn: CAND

Theo kết quả điều tra, ngày 1/1, ông M.T.S. (SN 1960) đến cửa hàng tạp hóa của Bé để mua đồ. Bà N.K.H. (vợ bị can Bé) hướng dẫn đi vào bên trong cửa hàng để lựa chọn.

Bé nghi ngờ vợ có tình cảm với ông S. nên dùng kéo đâm vào bụng nạn nhân. Lúc này, bà H. can ngăn nhưng chồng vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát trúng vào người nạn nhân.

Ông S. cầm ghế chống trả đánh lại nên làm lưỡi kéo đổi hướng trúng vào bà H., gây thương tích. Sau sự việc, ông S. và bà H. được đi cấp cứu. Ông S. do vết thương nặng nên đã tử vong.

Bắt giữ kẻ cướp giật hơn 200 tờ vé số của người già

Chiều 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1990, trú khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng những người già không có khả năng truy đuổi, Nguyễn Văn Phước đã tiếp cận hỏi mua vé số rồi ra tay cướp giật thì bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Nguyễn Văn Phước thực hiện hành vi cướp giật vé số của bà Ba. Nguồn: VOV

Trước đó vào khoảng 5 giờ ngày 9/1, bà Võ Thị Bé Ba (sinh năm 1955, trú phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) đến Công an phường Mỹ Long trình báo bị một nam thanh niên chạy xe mô tô đến hỏi mua vé số. Khi bà đưa 213 tờ vé số cho nam thanh niên chọn, bất ngờ nam thanh niên liền tăng ga bỏ chạy, bà Ba đuổi theo thì bị té ngã xuống đường.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Phước. Nguồn: VOV

Ngay sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng hình ảnh từ camera nhà người dân ghi lại, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ Nguyễn Văn Phước.

Tại cơ quan công an, Phước đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của bà Ba. Vé số cướp giật được, Phước đem bán lại cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Tài xế ô tô bị nhóm 3 người đàn ông đánh hội đồng

Ngày 12/1, anh Lê Ngọc L (37 tuổi, phường Hưng Định, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã trình báo với công an về việc bị 3 người đàn ông đánh gây thương tích và phá hoại xe ô tô của mình.





Tài xế taxi công nghệ ở Bình Dương bị nhóm người lạ theo về tận nhà đánh tới tấp. Nguồn: Công an TP.HCM

Theo anh L, sự việc xảy ra hơn 1 giờ sáng cùng ngày, khi anh đang lái xe từ ngã tư Đất Thánh về nhà ở khu phố Hưng Lộc. Do đường hẹp, anh phải chạy chậm. Khi đến cổng nhà, hai người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn, chặn đầu xe và gây sự.

Anh L bị tấn công, dẫn đến thương tích trên nhiều bộ phận cơ thể. Một người trong nhóm đã chỉ trích anh L đã chặn xe máy, sau đó có người nói: "Mày biết tao là ai không?" rồi cả nhóm lao vào đập phá xe anh. Họ còn gọi thêm người đến, tiếp tục đánh anh cho đến khi anh gục xuống.

Hậu quả, anh L bị chảy máu tay trái và nhiều thương tích ở đầu. Xe của anh cũng bị hư hỏng, ước tính chi phí sửa chữa khoảng 10 triệu đồng. Công an phường Hưng Định đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Bắt giữ 10 thanh, thiếu niên ở Huế đuổi đánh khiến 1 người ngã từ tầng cao chung cư xuống đất

Ngày 12/1, theo tin từ Công an quận Thuận Hóa (thành phố Huế), đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế bắt giữ 10 đối tượng thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm 10 thanh, thiếu niên ở Huế bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Châu Phước T (17 tuổi, trú phường Trường An, quận Thuận Hóa), nên Nguyễn Khoa P kể lại sự việc cho nhóm bạn gồm: Trần Đình Minh T, Nguyễn Đăng K, Trần Ngọc Anh K, Huỳnh Thanh S, Nguyễn Đăng Bảo H, Trần Nguyễn Tiến Q, Lê Viết Quốc M, Lê Ngọc N, Phan Đình Quốc A (tất cả có tuổi đời từ 16 đến 18 tuổi, cùng trú trên địa bàn thành phố Huế) biết. Sau đó, P và các đối tượng trong nhóm thống nhất tìm đánh T.

Lúc 23h30 ngày 10/1, T về đến nhà ở dãy A2 khu chung cư Xuân Diệu (phường Trường An, quận Thuận Hóa) thì bị P cùng các đối tượng trong nhóm đuổi đánh.

T đã chạy lên tầng 4 khu chung cư Xuân Diệu để tìm cơ hội tẩu thoát. Trong lúc hoảng loạn, T trèo qua cửa sổ ở bậc nghỉ cầu thang bộ giữa tầng 3 và tầng 4 thì trượt chân ngã rơi xuống đất.

Hậu quả, T bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Người đàn ông cầm gậy sắt đánh bể mũ bảo hiểm tài xế công nghệ rồi lên ô tô tháo chạy, công an vào cuộc

Mạng xã hội ngày 12/1 lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bước xuống xe ô tô cầm gậy sắt đánh bể mũ bảo hiểm của tài xế công nghệ. Đáng chú ý, sau khi đánh người đàn ông này lên xe ô tô biển số 51G – 975.03 bỏ chạy.

Người đàn ông cầm gậy sắt đánh bể mũ bảo hiểm tài xế công nghệ ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM rồi lên ô tô “tháo chạy”. Clip: T.C

Sau khi đánh tài xế công nghệ bể mũ bảo hiểm, người đàn ông lên xe tháo chạy. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 11/1 tại địa chỉ 557 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo clip, hiện trường khi xảy ra vụ việc giao thông hỗn loạn, ùn ứ nghiêm trọng cả 1 đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Nhiều người dân chứng kiến bất đồng với hành động của người đàn ông cầm gậy sắt đánh vào đầu tài xế, gây bể mũ bảo hiểm.

Nhiều người hô hào chặn xe biển số 51G – 975.03, kêu công an. Tuy nhiên, người đàn ông sau khi đánh xong bỏ lên ô tô ngồi và có một tài xế khác chở tháo chạy.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận thông tin vụ việc.