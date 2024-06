Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) giải cứu 5 thanh niên mắc kẹt giữa sông khi nước dâng cao

Ngày 7/6, Công an huyện Di Linh cho biết đơn vị đã giải cứu thành công 5 thanh niên bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết trên sông Đồng Nai (thuộc địa phận thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh) khi nước dâng cao tại đập thủy điện Đồng Nai 3 .

Clip: Lực lượng chức năng giải cứu 5 thanh niên mắc kẹt giữa dòng nước xiết trên sông Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 6/6, một nhóm gồm 8 người đến sông Đồng Nai (đoạn qua thôn 3, xã Đinh Trang Thượng) chơi và tắm. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, 3 người trong nhóm (gồm 2 nam, 1 nữ) ra về trước, còn lại 5 thanh niên ở lại tiếp tục chơi.

Công an huyện Di Linh tiến hành giải cứu 5 thanh niên mắc kẹt khi nước dâng cao ở hồ thủy điện.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì nước ở đập thủy điện Đồng Nai 3 dâng cao khiến dòng nước trên sông Đồng Nai chảy xiết làm 5 thanh niên trên bị mắc kẹt giữa dòng nước. 5 thanh niên bị mắc kẹt giữa sông gồm Đặng Nguyễn Anh Phong (SN 2006), Bùi Huy Hùng (SN 2006), Dương Nguyễn Phong (SN 2003) Nguyên Công Phương (SN 2002; cùng trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) và Nguyên Minh Trí (SN 2002, trú tại xã Đinh Trang Thượng).

Hậu quả, 5 thanh niên trên bị mắc kẹt giữa sông Đồng Nai, tình hình ngày càng nguy cấp khi dòng nước càng chảy mạnh, dâng cao.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã triển khai lực lượng công an huyện phối hợp với Công an xã Đinh Trang Thượng khẩn trương triển khai công tác giải cứu các nạn nhân.

Sau 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, giăng dây tiếp cập và giải cứu thành công 5 nam thanh niên trên vào bờ an toàn.