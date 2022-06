Ông Lê Đăng Tiến cho biết, mới đây điều tra viên của Công an huyện Tuy Phong đã cho ông đối chất với 1 người mà trong đơn ông Tiến tố cáo là đã nhận tiền của ông để lo việc liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp mà ông đang canh tác. Tuy nhiên, tại buổi đối chất này, người kia không thừa nhận đã nhận tiền của ông Tiến...

Một diễn biến khác có liên quan đến việc của ông Lê Đăng Tiến, trước đó trao đổi trực tiếp với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong(Bình Thuận) cho biết, công an huyện này đang thụ lý, điều tra theo đơn tố cáo của ông Lê Đăng Tiến. Do vụ việc đang được công an điều tra, nên huyện chưa thể thông tin việc này. Khi nào có kết luận của cơ quan công an, UBND huyện Tuy Phong sẽ thông tin sớm đến báo chí…

Ông Lê Đăng Tiến, phía sau là phần đất bị thu hồi làm dự án điện mặt trời. Ảnh Bùi Phụ

Theo đơn kêu cứu gửi đến báo Dân Việt và các cơ quan chức năng khác, ông Lê Đăng Tiến (1976 ở xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong) trình bày:

Ngày 18/01/2018, ông Tiến được được ông Lưu Minh Thảo (trú 25/19 Phạm Ngọc Thạch, tổ 63, KP 5, P. Hiệp Thành. TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm giấy ủy quyền (có công chứng) cho ông thay mặt ông Thảo, được phép sử dụng, quản lý, trông nom, đầu tư trên thửa đất có diện tích là 96.800 m2. Diện tích đất này đã có “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất” do UBND huyện Tuy Phong cấp ngày 1/3/2010. Nguồn gốc đất này do Nhà nước cho thuê đất, người thuê phải trả tiền thuê đất hàng năm.

Ngoài ra, ông Thảo cũng ủy quyền cho ông Tiến được nhận tiền đền bù (tài sản trên đất nếu có) khi nhà nước thu hồi để thực hiện quy hoạch…

Sau đó, ông Tiến đã khai phá, san ủi, trồng trọt… và hàng năm đều nộp tiền thuê đất theo quy định.

Đầu năm 2018, UBND huyện Tuy Phong ra quyết định thu hồi hơn 51.000 m2 để giao cho Dự án Điện mặt trời VSP Bình Thuận II, tại xã Vĩnh Hảo.

“Ngày 1/8/2018, UBND huyện Tuy Phong có quyết định số 2464 hỗ trợ số tiền hơn 524 triệu đồng. Đến ngày 28/12/2018, UBND huyện Tuy Phong có quyết định hỗ trợ đợt 2 là hơn 86 triệu đồng. Đến nay, nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng gia đình tôi vẫn chưa nhận số tiền trên và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi vẫn còn giữ...”, ông Tiến nêu.

Điện mặt trời ở huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận. Ảnh Bùi Phụ

Theo ông Tiến, ngày 14/8/2018, lợi dụng sự quen biết, ông Ph. và T (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong) đã cho ông ký một số giấy tờ như Giấy Bàn giao mặt bằng, Giấy đền bù tài sản trên đất… Vì tin tưởng, nên ông Tiến đã ký một lần duy nhất.

Sau đó, phát hiện sự bất thường này, ông Tiến đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan trong tỉnh và công an đã vào cuộc thụ lý điều tra...

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Đăng Tiến cho biết, trước đó, gia đình ông đã đầu tư tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng trên diện tích bị thu hồi và chưa tính công sức lao động trong mấy năm qua...