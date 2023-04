Công an kiểm tra đồng loạt 12 cơ sở kinh doanh F88 ở Đắk Lắk

Như Dân Việt đã đưa tin, tháng 3/2023, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên của Công ty F88, chi nhánh ở TP.HCM, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.





Trước đó, Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh (cửa hàng F88) có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.





Ngoài TP.HCM, lực lượng công an các tỉnh còn tổ chức kiểm tra các cơ sở của F88 ở Thanh Hóa, Tiền Giang, Đà Nẵng, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Bắc Giang, Quảng Nam…