Công an Lâm Đồng: Huy động hơn 76.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt của Công an tỉnh với phóng viên, cơ quan báo chí nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2021, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực như: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Công an tỉnh Lâm Đồng đã có buổi gặp mặt với phóng viên, cơ quan báo chí nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022.

Đặc biệt, năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với hơn 76.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý 91 vụ/121 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành vượt mức Bộ Công an giao trong chiến dịch cấp căn cước công dân và là 1 trong 15 tỉnh dẫn đầu cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen".

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Năm 2021 là một năm rất đặc biệt, đặc biệt hơn nữa đối với ngành công an khi có những gia đình cả vợ và chồng đều làm trong ngành mà nhiều tháng không gặp nhau.

Tuy nhiên, tất cả đều cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm qua, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19, cùng các kết quả của đợt cao điểm phòng chống tội phạm".

Đoàn viên, thanh niên cùng Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh thu hoạch nông sản gởi người dân vùng dịch. Ảnh: Trần Lê Nhật Minh.

Theo Đại tá Trần Minh Tiến, đơn vị có được những thành tích trên cũng nhờ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cũng đã phản ánh đầy đủ, chân thật các hoạt động của lực lượng công an, nhất là những vụ án được dư luận quan tâm, các hành động, việc làm, nghĩa cử của cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng mong muốn thời gian tới, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp thu thập những thông tin nóng, có tính thời sự, được xã hội quan tâm để kịp thời đăng tải cung cấp cho bạn đọc, phục vụ hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên, nhà báo tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Trang.

Tại buổi gặp gỡ, các phóng viên, nhà báo tại Lâm Đồng cũng mong muốn Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp, hỗ trợ thông tin nhanh, kịp thời những vụ việc nóng, thời sự trên địa bàn. Đặc biệt, đối với những hoạt động của Đoàn thanh niên, hỗ trợ người dân trong cuộc sống cần được thông tin kịp thời để lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân tại địa phương.