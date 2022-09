Ngày 19/9, Công an xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An phối hợp Đội An ninh Công an huyện Anh Sơn xác minh và làm rõ clip nữ sinh tát liên tiếp vào mặt bạn xảy ra tại Trường THPT Anh Sơn 3, huyện Anh Sơn.



Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh tát liên tiếp vào mặt bạn ngay trong lớp học gây phẫn nộ.

Trước đó, vào ngày 17/9, một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh sau khi chửi bới, văng tục đã lao vào tát bạn cùng lớp tới tấp. Sự việc diễn ra ngay tại phòng học, thời điểm này có nhiều học sinh xung quanh nhưng không ai can ngăn.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sự việc được xác định xảy ra tại lớp 10C6, Trường THPT Anh Sơn 3, đóng trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Nữ sinh tát liên tiếp vào mặt bạn ngay trong lớp học, lúc này có nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Xã Đỉnh Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn, đồng thời phối hợp Đội An ninh tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào khoảng 8h30' ngày 17/9 tại lớp học 10C6 trường THPT Anh Sơn 3 huyện Anh Sơn. Người bị đánh là nữ sinh B.T.Y.V đã bị bạn học cùng lớp là L.T.T dùng tay đánh tát nhiều lần vào mặt.

Ngay sau đó, Công an xã Đỉnh Sơn đã mời các học sinh có liên quan và phụ huynh có mặt tại trường Anh Sơn 3 để làm việc.

Khi làm việc L.T.T cũng đã nhận thức được hành vi đánh bạn là sai trái và gia đình cũng công khai xin lỗi cháu B.T.Y.V và gia đình trước cơ quan công an và ban giám hiệu nhà trường, đồng thời cam kết không tái phạm.

Lãnh đạo Trường THPT Anh Sơn 3, huyện Anh Sơn nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Sau khi có kết luận sự việc từ phía công an, nhà trường sẽ có hướng xử lý theo quy định".