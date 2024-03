Thanh niên cướp tài sản bị bắt khi đang trốn chạy

Theo đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, lực lượng công an xã phối hợp cùng Tổ công tác – Đội 5 – Phòng PC08 (Công an tỉnh Lào Cai) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại Km 161 +450 Quốc lộ 70 thuộc địa phận Thôn An Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 24B1 -998.10 nhãn hiệu Honda; số loại WAVEANP màu sơn trắng, do một nam thanh niên điều khiển đi hướng Lào Cai – Bắc Ngầm không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra giấy tờ. Đối tượng khai họ tên: Bùi Huỳnh Phúc Nguyên (SN 2008), nơi cư trú tại ấp Thanh Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang.

Bùi Huỳnh Phúc Nguyên bị bắt khi đang di chuyển theo hướng từ Lào Cai – Bắc Ngầm. Ảnh: Thanh Nga

Nguyên khai nhận xe mô tô BKS: 24B1 -998.10; nhãn hiệu HONDA; số loại WAVEANP; màu sơn trắng là tài sản đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp tại thôn Bản Lọt, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bùi Huỳnh Phúc Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Nga

Tổ công tác phối hợp với Công an xã Phong Niên đưa đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Thanh Nga

Ngoài chiếc xe mô tô BKS: 24B1 -998.10; nhãn hiệu HONDA; số loại WAVEANP; màu sơn trắng, đồ vật, tài liệu thu giữ tại nơi xảy ra vụ việc gồm có: 1 con dao quắm cán màu đen, chiều dài lưỡi dao 15,5 cm, dao có gập vào trong cán; 1 con dùi cui điện vỏ màu đen cũ đã qua sử dụng; số tiền trị giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng); 1 con dao gấp tổng chiều dài 15cm, lưỡi dao nhọn có chiều dài 11cm; 1 dao bấm có chiều dài 15 cm, phần lười dao có chiều dài 7cm; 1 ba lô; 1 điện thoại Samsung…