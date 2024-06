Công an Long An điều tra 3 xe chở rác thải hữu cơ chuyển vào phía sau nhà máy An Hưng Nông Công an Long An điều tra 3 xe chở rác thải hữu cơ chuyển vào phía sau nhà máy An Hưng Nông

Một doanh nghiệp tự ý đổ rác thải sau Nhà máy phân bón An Hưng Nông có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường. Công an đang phối hợp VKS Long An khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.